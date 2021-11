Help - Bug pages wordpress protégées par mot de passe

Dernière édition: 09/11/2021 @ 09:39:41

Bonjour,J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur le site Wordpress de mon école. Certaines pages sont protégées par un mot de passe. Tout se passait bien jusqu'à ce matin. Maintenant, plus personne ne peut accéder aux pages. Lorsque le bon mot de passe est entré, on retombe sur la demande de mot de passe. Par contre, quand je suis connecté en tant qu'admin, cela fonctionne. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis ce bug. Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il se passe ? Je souligne que je n'ai pas des connaissances approfondies et que je me débrouille comme je peux...Je vous remercie pour votre lecture et aide éventuelle...