Choix d'un hub USB ou d'un NAS

Dernière édition: 14/09/2021 @ 10:28:09

Hello,J'ai depuis longtemps cinq disques durs dans des boîtiers USB qui me servent un peu de "NAS du pauvre"Je connectais ça via un hub USB au PC, pour n'avoir qu'un seul câble à brancher et une multiprise à allumer, tout le reste du câblage et transfos étant plus ou moins caché.J'ai des soucis avec ce hub USB qui ne semble plus bien fonctionner : il fonctionne pour des périphériques basiques mais les disques durs ne sont plus accessibles quand branchés dessus, alors qu'en direct sur le PC ils fonctionnent.J'avais déjà eu ça précédemment, je l'avais remplacé, ça me fait donc deux hubs USB un peu zombies.Soit je remplace encore une fois le hub USB, mais il y a quoi de bon et résistant avec au moins cinq ports ? (j'ai un Dlink, le précédent était un Sweex).Soit je change de système : Je me dis qu'il pourrait être utile de passer à un vrai NAS, pour que ce soit accessible via le réseau en plus, plutôt que de me contenter de la connexion à mon PC fixe.Je suppose que Synology est toujours une référence ?Les ports USB qu'ils ont permettraient d'y brancher certains de mes vieux disques externes, je suppose ? (ils sont en NTFS)S'il y a un modèle à conseiller dispo chez Fnac ou Vandenborre ça m'arrange, comme j'ai des chèques-cadeau à utiliser làPas besoin de wifi: le NAS serait à côté d'un routeur.Par contre plusieurs ports USB (plus de 2) seraient un avantage.Si ça peut être accessible par un imac d'il y a une dizaine d'années (donc pas le tout dernier OS) ça serait aussi un plus. Les autres machines sont des Windows 10 donc là ça doit être assez compatible.Bête question : comment on accède aux disques durs d'un NAS ? Je suppose que ça peut être vu comme un partage réseau SMB en Windows ?