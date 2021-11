Quelle liseuse acheter ???

ça se joue en gros entre Kobo et Kindle... j'hésiteJ'ai un Kindle, mais date tellement que la batterie ne tient plus des masses et ça ne tient pas quand je suis dans le train (puis le vieux brol pèse lourd, mine de rien).J'aime beaucoup, mais on parle tellement du Kobo en bien, que je me retrouve à hésiter entre les deux...Des pour ou contre l'un ou l'autre ?