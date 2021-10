Publié le 25/10/2021 @ 15:11:49, Par Par blietaer Quelle liseuse acheter ???

Hello,



Un peu tardif mais vraiment ravi de la Kobo Clara HD:

- Pas trop/très grande, mais vraiment le bon format.

- Je n'ai pas encore trouvé un format qu'elle ne bouffait pas (certains PDFs sont vraiment laids...mais quelle idée aussi de lire des PDFs sur une liseuse) et encore une fois...Calibre.

- Je lis exclusivement dans le noir

- J'avais acheté immédiatement la petite pochette aimantée qui permet de mettre la liseuse en veille (tiens marrant, ça fait veilleuse, bref)

- Je trouve que la batterie tient vraiment bien, sauf: quand je la laisse une nuit dans la voiture en hiver, quand elle passe le rayon-X de l'arrêt-au-port (chaque fois j'oublie de l'éteindre complètement avant... :wait:) et quand le petit aimant de la coque n'est pas en face du sensor à effet hall.



Mon seul critère était: pousser mes livres dessus comme sur une clé USB, peu importe l'OS hôte et ce sans installer AUCUN soft.

Youpie.