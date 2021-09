Quelle liseuse acheter ???

Trololo

J'ai craqué pour la Kindle Paperwhite avant cet été et elle répond à ces besoins:- ne craint pas l'eau.- on peut lire dans la pénombre, voir l'obscurité, et sans se bruler les yeux.Pour les formats, je n'ai pas tout essayé mais avec Calibre (bien vu Derdesder), j'ai pu rapatrié toute ma collection de pdf/epub/whatever