Publié le 08/08/2021 @ 14:01:28, Par Par Monky Anciens matériel pour classe primaire

Bonjour,



Dans le cadre de mes cours (instituteur 5e-6e primaire), j’essaye de me constituer une banque d’objets témoins du passé. Par exemple, je tente d’avoir des appareils photo de décennies différentes pour les comparer et comprendre les enjeux de l’évolution technologique tout comme leurs impacts sur la vie quotidienne. Nous pouvons ainsi faire des liens avec nos outils d’aujourd’hui ainsi que réfléchir sur les changements qui vont s’opérer dans un avenir proche ou lointain.



Je cherche des objets de plusieurs sortes, mais évidemment ici, je vais axer ma liste sur le monde informatique :



J’ai des disquettes 3,5 pouces. Je cherche les ancêtres de celles-ci… Éventuellement des lecteurs de disquettes du même gabarit.



Des cartes mémoires de formats différents des SD et qui n’existent plus.



Pour le reste, j’ai peu d’imagination de ce qui peut trainer dans des greniers ou autre. Si vous avez quelque chose qui répond à l’idée, n’hésitez pas. Simplement, je n’ai pas un énorme local. Il ne m’est donc pas possible de stocker des écrans ou des choses qui prennent trop de place…