Internet est souvent vu comme une mine d’or qui regorge de trésors en tout genre. Mais, c’est un fait, le digital a aussi une part sombre qui vous fait courir des risques plus ou moins importants lorsque vous naviguez en ligne. Arnaques, piratage, phishing et logiciels malveillants font partie des éléments qui s’invitent régulièrement dans la vie des internautes, bien malgré eux. Heureusement, pour éviter ce genre de mauvaises surprises, quelques habitudes simples à adopter vous permettent de surfer et de jouer en ligne en toute sécurité.La première chose à faire pour jouer en ligne en toute sécurité est évidemment de bien choisir la plateforme sur laquelle vous entendez vous divertir. En la matière, il est important de vous renseigner sur le sérieux des sites qui vous intéressent, car des plateformes non authentifiées pourraient bien mettre vos données en danger. Et cela vaut particulièrement pour les jeux qui impliquent de l’argent bien réel. Concrètement, si vous aimez les jeux de casino comme le poker, vous pouvez aisément trouver des sites sécurisés et référencés qui vous permettent de jouer en toute sécurité. Et c’est un élément primordial quand on connaît l’ampleur des sommes qui sont parfois en jeu !Pour trouver le site qui vous convient, il vous suffit de vous rendre sur un moteur de recherche et de rentrer les mots-clés qui correspondent à vos envies de jeux (site poker avis, site jeux multijoueurs avis…) pour découvrir les avis rédigés par d’autres internautes au sujet des différents sites proposant les services que vous recherchez. En la matière, il existe plusieurs comparaisons très complètes réalisées par des médias spécialisés, mettant en lumière les avantages et les inconvénients de chaque site ainsi que leur note globale. Vous pouvez aussi trouver des critiques plus ou moins pertinentes sur divers forums. En bref, vous l’aurez compris, avant de jouer, vous allez devoir bien vous renseigner !Une fois cette étape réalisée, il convient de procéder à d’ultimes vérifications avant de vous lancer à corps perdu dans votre jeu. Qu’il s’agisse de rentrer vos coordonnées ou d’effectuer un paiement, vous devez d’abord vérifier que l’exploitation de vos données est clairement expliquée. Vous devez aussi vous assurer que le site sur lequel vous vous inscrivez dispose d’une bonne cybersécurité, en étant équipé d’une technologie de cryptage SSL vous protégeant en cas de cyber attaque. Enfin, l’ultime signe d’un site sérieux repose sur les modes de paiement proposés aux internautes. Ces derniers doivent être fiables et diversifiés, avec par exemple la possibilité de régler par carte bancaire ou par PayPal.Enfin, pour renforcer votre sécurité lors de ces activités en ligne, pensez à miser sur des bons mots de passe complexes et différents de ceux que vous utilisez pour d’autres comptes en ligne (réseaux sociaux, banque, email privé ou professionnel, etc.).Jouer en toute sécurité en ligne implique également de préserver votre santé mentale. Le fait de jouer sur des sites sécurisés n’empêche pas certaines dérives, comme le fait de devenir tellement accro à vos jeux préférés que vous en oubliez l’heure et le jour qu’il est. Tout gamer vous le dira, il n’est pas sain de passer des heures entières à jouer sans marquer de temps de pause. Il est important que votre cerveau se repose régulièrement, et c’est d’autant plus vrai que les écrans tendent à nous fatiguer encore plus vite que des jeux pratiqués dans le monde réel. Alors, pour votre bien-être, pensez à vous étirer de temps en temps sans avoir les yeux rivés sur l’écran et fixez-vous un temps d’écran précis : que ce soit une limite d’heures par jour ou une heure précise à laquelle vous éteignez tout, cela sera forcément bénéfique pour votre santé mentale et pour votre sommeil.Aussi, de manière générale, méfiez-vous toujours de tout ce qui est « trop beau pour être vrai » : si vous découvrez soudainement une annonce très alléchante pour un jeu qui est normalement bien moins facilement accessible, ne vous ruez pas tête baissée. Comme expliqué plus haut dans l’article, vérifiez le sérieux de l’information que vous lisez avant d’engager quelque action que ce soit.Parce que vous ne pouvez pas toujours surveiller ce que font vos enfants et vos proches, il peut être intéressant de vous tourner vers des fonctionnalités de contrôle parental , proposées par divers acteurs du numérique et qui offrent des niveaux de contrôle divers et ajustables en fonction de l’âge de la personne concernée. Il est notamment possible de limiter le temps d’activité, d’interdire l’accès à certains sites ou encore de se protéger contre de potentiels achats en ligne non souhaités. Un bon compromis pour laisser les plus jeunes surfer en ligne en toute indépendance, tout en misant sur une sérénité totale de votre côté !