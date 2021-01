VoIP : Fritzbox 7530 vs OVH télécom

Dernière édition: 04/01/2021 @ 18:36:55

Hello,J'ai une Fritzbox 7530 dont la partie modem & routeur est désactivée, reliée à une bbox v3+ de Proximus.À cette Fritzbox sont reliés deux téléphones DECT (un Siemens et un Philips).On a souvent des coupures dans les communications, que ce soit nous qui appelons ou qu'on reçoive des appels. C'est assez aléatoire, parfois ça coupe deux fois en cinq minutes, parfois ça tient plus d'une demi-heure.Historique :À l'époque où j'étais chez Edpnet, la Fritzbox servait de modem et les téléphones fonctionnaient bien sur la ligne VoIP fournie par Edpnet.J'ai ensuite créé une ligne chez OVH télécom, sur laquelle j'ai rajouté un numéro existant. Je ne sais plus si ça fonctionnait parfaitement du temps de Edpnet (on ne l'a pas utilisé longtemps), mais depuis qu'on est chez Proximus il y a des coupures dans les communications.Au tout début de quand on était chez Proximus, c'est la bbox qui gérait la ligne VoIP mais quand on a retiré la ligne fixe du pack, ça a désactivé la possibilité d'utiliser la VoIP de la bbox (ils sont un peu radins quand même chez Proximus).J'ai donc dû remettre les téléphones sur la Fritzbox, qui au début était encore en mode routeur derrière la bbox.Suite à une mise à jour du firmware de la Fritzbox j'ai pu désactiver la partie "routeur". Hasard ou pas, suite à cette mise à jour on n'a plus eu de problème pendant quelques semaines.Hasard ou pas, suite à un incident (problème dans la fiche murale, passage d'un technicien Proximus) les problèmes de coupures sont revenus.Le support technique d'OVH n'est évidemment pas d'une très grand aide.Une idée d'où pourrait venir le problème ? Y a-t-il des paramètres à vérifier (y a pas grand chose dans la bbox, et les paramètres liés à la téléphonie ne sont pas nombreux dans la Fritzbox).Comme on avait aussi des coupure quand on utilisait la bbox en direct, pas sûr que ce soit la faute de la Fritzbox...Et sinon, une idée d'une solution similaire à ce qu'offre OVH ? (où pour 1€/mois on a des communications presque gratuites)Au pire je remets le téléphone chez Proximus mais ça coûte 10€/mois tout en payant plus cher les communications.