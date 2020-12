reprise logiciel

Dernière édition: 16/12/2020 @ 09:46:28

Bonjour à tous,Depuis 15 ans, je développe un logiciel très complet pour un réseau de pme (fiduciaires). La crise sanitaire ayant fondamentalement changé mon organisation, le temps que je peux y consacrer a fortement diminué. Un sous-traitant fait une partie importante du travail, mais ses propres disponibilités risquent de diminuer. Je voudrais aussi que tout ne repose plus sur une ou deux personnes, étoffer l'équipe.Le logiciel est très complet et les clients sont tout à fait satisfaits. Le modèle business repose sur le moment sur une constante évolution, payée par le client, plus que sur la maintenance annuelle. Les demandes à réaliser sont nombreuses.J'envisage donc une reprise par une société avec plus de moyens. Plusieurs options sont possibles et je suis ouvert à toute discussion. Une transition, ou même continuer à participer au développement, est tout à fait envisageable.Qui serait intéressé par ce défi ?