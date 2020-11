Python 3.8.2 : débutant - créer une boucle

Hello Monky,Désolé, pas que je ne sois pas intéressé, mais je n'ai pas trop regardé Python ,même si la lecture ne semble pas bien difficile comme langage j'avoueJ'avais fait un atelier similaire en PHP-Cli avec mes filles, elles aimaient plus le CLI que le blocky, va comprendreC'est pour des enfants de quel âge?Il n'y a pas de mal... Tout cela n'est pas très élaboré. On est ici dans l'enseignement primaire. Sixième primaire. Et concernant mes aptitudes, ce sont celles d'un débutant, j'ai mis le nez dedans la veille.L'idée c'est qu'ils programmes avec Scratch. Je vais tenter de faire le pendant en Python de temps en temps pour leur montrer que c'est un réel codage qu'ils apprennent.J'ai aussi un bras robotisé sur base d'Arduino. Ils vont donc aussi chipoter là-dessus.J'ai apporté mon imprimante 3D pour faire le lien avec tout ça puisque le bras a été créé avec une imprimante 3D.J'ai aussi un PC de bureau, un portable, un GSM qui sont complètement démonté. Nous observons le contenu et faisons le lien avec tout ça.Je relie tout cela aux cours de sciences notamment sur le corps humain, mais aussi les engrenages. Evidemment, on peut travailler de nombreuses notions mathématiques. Je voudrais qu'ils créent de petit programmes par exemple aussi pour calculer des aires selon les formes. Excellent pour les aider à se construire des démarches de résolution, ce qui les bloque le plus souvent.Rien d'intéressant au niveau de l'ensemble des visiteurs et utilisateurs de ce site, mais on va dire que j'essaie de les initier...