Activité informatique

Nous sommes deux freelances et amis, en collaboration, réunissant nos compétences pour la réalisation de divers services informatiques.Diplômé en informatique de gestion, spécialisé en tant que Développeur Web, ayant également suivis une formation de Technicien informatique et ayant exercé ce métier en entreprise.Formé en infographie et en photographie, spécialisé dans les deux domaines.Nous sommes inscrits à la Smart, en tant qu'assosication, sous le nom de : ICYBER-CORP., nous travaillons donc par contrat Smart.