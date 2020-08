Bonjour et merci de m'accueillir sur votre forumSur ma tablette Samsung Galaxy tab 2, j'ai une icone INTERNET, mais lorsque je clique dessus, j'ai toujours un messageque voici en photo.Ma connexion wifi est super bonne puisque mon pc et mon smartphone réagissent très bien.Comment faire pour me connecter à Internet avec lequel je ne sais ouvrir aucun site ?Merci de bien vouloir m'aider svpA bientôt....