formation découverte python au Hangar asbl en prix libre

Bonjour à tous, si ma publication n'a pas sa place ici, merci aux admins de me le signaler, je la retirai aussi sec.je fais ici relais d'une publication facebook parue sur le fb du hangar https://www.facebook.com/Le-Hangar-106092550804493/ Hangaroise, hangarois,Si le terme Python évoque autre chose qu’un serpent pour vous La suite pourrait vous intéresserVenez découvrir le langage python par la pratique le tout dans une ambiance bienveillante ✨▪️Quoi ? Dans cet atelier nous vous proposons d'installer python, d'apprendre ou de réapprendre les bases de la programmation.▪️ Où ? Au Hangar▪️Quand ? Le samedi 08 août 2020 de 15h à 17h (possibilité de rallonger si les participants le souhaitent)▪️Conditions? Apporter son ordinateur personnel, sous Linux; Mac Os ou windows.inscription nécessaire en Message privéToujours dans notre ligne de conduite, cette formation donnée par des professionnels est à PRIX LIBRE П\?Des pauses seront prévues avec accès aux flippers et arcades, et les esprits pourront se relaxer au bar, avec une belle proposition de brasserie locale. ❤️