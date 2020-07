Publié le 30/07/2020 @ 20:55:47, Par Par Feox Sx Core pour Nintendo Switch patch ou se le fournir en Belg...

Tout est dans le titre. J'aimerais juste savoir sur quels sites ou boutiques je pourrai me le fournir car ça fait 3 mois maintenant que le SX Core de Team Xecuter est sur le marché et les boutiques frances/belgiques sont pas affecté par le Procès Nintendo America.



PS j'ai regardé sur 3ds-linker et linker france mais je trouve que le Sx Pro compatible uniquement sur les unités non patché.