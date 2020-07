Publié le 11/07/2020 @ 16:19:20, Par Par Safouan Sciences informatique ou ingénieur civil informaticien ?

Bonjour à tous,



Je crée ce topic pour vous expliquer ma situation : je suis un jeune étudiant qui vient de terminer ses études secondaires (avec l'option math/sciences forte) et je souhaite faire des études supérieurs dans le domaine de l'informatique. Je voudrai faire un master pour avoir une formation assez théorique et complète. Mon but, à terme, est de devenir indépendant (consultant en informatique).

Sachant cela, je me suis renseigné auprès de l'ULB pour connaitre les masters proposés. J'ai vu que l'université propose le master en sciences informatiques et le master en ingénieur civil informaticien. On m'avait expliqué dans les grandes lignes que le master en sciences info est plus orienté informatique tandis que l'ingénieur est plus polyvalent et moins orienté info. Mais j'aimerai connaitre vraiment les différences entre les deux masters, et pour ma situation, lequel me conseillerez-vous? Le master en ingénieur civil informaticien est-il mieux "vu" que celui en sciences informatiques? Les débouchés sont-elles les mêmes ? L'ingénieur est-il plus apte à gérer des équipes (obtenir un poste de gestion) que la personne qui fait sciences info?



PS : je suis au courant que la première session de l'examen d'admission pour faire les études d'ingénieur civil est déjà passé mais, si je décide de me lancer dans ces études, je pense pouvoir réussir assez facilement lors de la session de septembre.



Je vous remercie fortement pour vos réponses.