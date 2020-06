Help : mise à jour en utilisant GIT et cPanel

Quote From: max Tu as un bout de log à montrer ou quelque chose du genre ?

Merci déjà pour ta réaction.Alors, voici ce qui m'est dit quand je passe au moment du déploiement :The system cannot deployFor deployment, ensure that your repository meets the following requirements:A valid .cpanel.yml file exists. Pour en savoir plus, lisez notre documentation.No uncommitted changes exist on the checked-out branch.La page proposée dans la documentation est ici, mais là on entre dans du chinois pour moi https://docs.cpanel.net/knowledge-base/web-services/guide-to-git-deployment/