Connection à Voo en VNC

Dans ma résidence secondaire (COUNTRY), il y a deux PC dénommés PC1@COUNTRY et PC2@COUNTRY. Tightvnc a été installé sur ces deux PC.L'adresse IP privée de PC1@COUNTRY est 192.168.0.60 et le port pour accéder à la partie serveur de Tightvnc est le 6011. La configuration de Tightvnc sur PC1@COUNTRY est https://i.ibb.co/ZGWZ256/Configuration-de-Tightvnc-sur-PC1-COUNTRY.jpg. Je n'ai pas de problème pour me connecter à PC1@COUNTRY à partir de PC2@COUNTRY (L'interface client est https://i.ibb.co/s2XFpSz/Connection-a-PC1-COUNTRY-a-partir-de-PC2-COUNTRY.jpg). Il n'y a pas de firewall sur PC1@COUNTRY. Mon objectif est de me connecter à PC1@COUNTRY à partir de PC3@HOME, un PC de ma résidence principale (HOME).Bien sûr, je ne vous dévoilerai pas la vraie adresse du modem-routeur de COUNTRY mais je la connais avec certitude (L'interface de paramétrage du modem-roueur de COUNTRY sous Metwork/WAN/IPV4 Adresse me donne la même adresse que https://www.expressvpn.com/what-is-my-ip). Il n'y a pas de firewall actif sur le modem-routeur de COUNTRY (la configuration du firewall du modem-routeur de COUNTRY est https://i.ibb.co/ScJqJYw/Configuration-du-firewall-du-modem-routeur-de-COUNTRY.jpg). J'ai configuré (du moins, j'ai essayé de configurer) le NAT du modem-routeur de COUNTRY pour qu'en accédant au port 6011 de la vraie adresse IP publique du modem-routeur de COUNTRY on accède au port 6011 de PC1@COUNTRY (la configuration du NAT du modem-routeur de COUNTRY est https://i.ibb.co/jbBy7hk/Configuration-du-NAT-du-modem-routeur-de-COUNTRY.jpg [seule la partie utile est présente]).Je tente de me connecter à PC1@COUNTRY à partir de PC3@HOME. L'interface client est https://i.ibb.co/3Sp9Bbz/Connection-a-PC1-COUNTRY-a-partir-de-PC3-HOME.jpg [j'ai effacé la vraie adresse IP publique du modem-routeur de COUNTRY].Cette tentative de connexion échoue et la réponse est https://i.ibb.co/MkckdDm/Reponse-a-la-tentative-de-Connection-PC1-COUNTRY-a-partir-de-PC3-HOME.jpg [j'ai effacé la vraie adresse IP publique du modem-routeur de COUNTRY].Je ne comprends pas la raison de cet échec.