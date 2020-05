Guide complet Clavier gamer

Bonjour à tous,Lors de la sélection du meilleur clavier de jeu, vous devez tenir compte de facteurs tels que le prix que vous souhaitez dépenser. Cependant, d'autres questions à poser sont de savoir si vous êtes accro à la scène e-sport, si vous voulez simplement jouer aux jeux solos ou aller à une soirée de raid MMO. Les claviers sont très essentiels pour les jeux de tir à la première personne et les jeux de stratégie.Les interrupteurs mécaniques valent le prix supplémentaire, et un éclairage RGB complet est également un must si vous êtes un joueur passionné. Tout prix entre 100 euros et 150 euros semble être le bon choix en ce qui concerne les claviers de gaming . Dans cette plage, le clavier aura un bon éclairage, une gamme complète de touches et un pavé numérique.Nous espérons que ce guide vous aura été très utile. Nous avons couvert les claviers selon les besoins les plus courants, si vous avez des suggestions ou recommandez l’ajout d’un clavier, vous pouvez nous demander.Avec cela, nous terminons notre guide sur les meilleurs claviers pour PC . Quel est ton préféré ? Quel type de commutateur utilisez-vous ? Nous attendons vos commentaires.