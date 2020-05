Petit site sous Wordpress derrière HAProxy

Dernière édition: 03/05/2020 @ 12:42:59

Bonsoir,Je n'ai pas l'habitude d'appeler à l'aide, mais là, je galère pour mettre en place mon projet.Je voudrais mettre sur pied un petit site sous Wordpress (quelques pages).J'ai à la maison un Syno avec docker qui tourne un HAProxy qui redirige tout en https.J'ai un DynDNS vers mon domaine de base, disons: infra.toto.be et je redirige, par exemple syno.infra.toto.be ou infra.toto.be/photoJ'ai monté un Wordpress accessible en lan sur IP/wordpressTout ça fonctionne bien.Ce sur quoi je but, c'est sur la config à mettre en place sur mon HAProxy pour ajouter un deuxième domaine, disons: www.monpetitsite.be et qu'il soit redirigé vers ip/wordpress en interne.ça fait plusieurs semaines que je me casse les dents dessus, sans aucune avancée.Je précise que je ne suis nul part en installation web.Si vous voulez bien m'aider, j'apprécierais beaucoup.Tyrell66