Installer un système de prise de rendez-vous

Citation de: Monky



Vous m'avez bien aidé pour ma demande précédente :



J'ai une dernière demande maintenant que la base tourne bien. J'aimerais mettre en place un système de prise de rendez-vous. Je cherche donc quelque chose de libre à nouveau. Il existe beaucoup de choses payante mais je n'ai pas de budget pour ça, surtout que ce sont des abonnements mensuels. Comme j'ai un serveur mutualisé, je cherche quelque chose que je pourrais mettre en place de cette manière. Si vous connaissez des outils libres, efficaces et simples à mettre en place (j'ai un niveau faible), je suis preneur.



Je vous souhaite un bon week-end. Bonjour !Vous m'avez bien aidé pour ma demande précédente :J'ai une dernière demande maintenant que la base tourne bien. J'aimerais mettre en place un système de prise de rendez-vous. Je cherche donc quelque chose de libre à nouveau. Il existe beaucoup de choses payante mais je n'ai pas de budget pour ça, surtout que ce sont des abonnements mensuels. Comme j'ai un serveur mutualisé, je cherche quelque chose que je pourrais mettre en place de cette manière. Si vous connaissez des outils libres, efficaces et simples à mettre en place (j'ai un niveau faible), je suis preneur.Je vous souhaite un bon week-end.

Good morning!I'm satisfied I could assist you together with your previous request. Setting up an appointment scheduling machine may be a awesome way to streamline your enterprise or personal appointments. Fortunately, there are free gear to be had that you can don't forget for this cause. Here are a few options:Google Calendar: Google Calendar is a famous and free on line calendar device that lets in you to create activities and agenda appointments. You can installation exceptional calendars for numerous functions, share them with others, or even embed them on your internet site . It's user-friendly and accessible from any tool with an internet connection.