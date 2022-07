Modification d'ordinateur

bonjour,Je viens ici sur ce blog car je ne connais rien en informatique.J'aimerais savoir est-ce possible de tout modifier dans un ordinateur comme le disque dur, ram et rajouter une carte de graphique externe (RTX 2060, GTX 1070 Ti ou autres) afin de jouer à des jeux puissants comme Call-Off Duty ou Fifa.Auriez-vous des conseils de cartes graphiques externes même si les prix peuvent être élevés.Je veux simplement pas endommager mon ordinateur, il est déjà puissant et rapide c'est pour cela que j'aimerais savoir si c'est possible.j ai un Huawei matebook 13 pouces avec processeur i7, 8gb et 1.8 ghz et ma carte graphique est une intel uhd graphics 620.bav,