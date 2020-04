Bonjour,Pour le cas de la Belgique, c'est le "décret financement", article 5 pt 1 (https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40234_006.pdf) qui donne la réponse. Tu es "non finançable" pendant un délai de 5 ans dès lors que tu as doublé l'année. Ceci n'empêche cependant pas de demander une 3eme admission OU de changer d'orientation. Dans le cas d'une 3eme tentative pour une même année, la difficulté est que l'établissement devrait te financer sur fonds propres. Or comme le précise l'article 96, pt 2 du décret paysage (https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39681_044.pdf) : un étudiant peut se voir refuser sa demande d'inscription pour non finançabilité, mais c'est à tenter. Si il y a refus, l'alternative est de s'adresser à une école de promotion sociale qui organise le même bachelier OU un qui soit similaire. Là les compteurs sont remis à zéro. A noter au passage qu'une année passée dans un enseignement supérieur de promotion sociale te permet de retrouver ta finançabilité alors qu'en principe, un étudiant non finançable doit attendre que 5 années comme l'explique ce texte (https://ijbxl.be/wp-content/uploads/2020/01/Procedure-de-Contr%C3%B4le-des-%C3%A9tudiants-2019-2020-v1906272.pdf) en page 4, pt 1. Il n'est à ma connaissance pas posé de condition supplémentaire mais il me semble (sous toutes réserves) que l'année doit être totalement réussie pour que ça fonctionne, càd réussite de 60 crédits.Pour la question de la validité des crédits, si les examens ont été passés et que la matière était terminée, c'est l'article 117 du décret paysage qui entre en jeu. Celui-ci précise que Les étudiants qui bénéficient de crédits déjà acquis sont dispensés des partiescorrespondantes du programme d'études. Ces crédits sont donc valables à vie, sans limite de temps.. à moins que le programme d'études ne soit revu et modifié évidemment. Ce qui, ponctuellement, peut être le cas dans le domaine informatique.Bonne continuation dans les étudesnb : pour des programmes de cours et listes d'écoles, ce site reprend (entre autres) tous les bacheliers existants : formations.siep.be