En France, plus de 70 %
des sites internet sont victimes de piratage, particulièrement ceux qui fonctionnent sous WordPress
. Parmi les cas répertoriés, on recense plus de 50 %
d’attaques dues à une mauvaise ou un manque de maintenance
. Ce sont principalement les failles de mises à jour non effectuées et de plugins obsolètes qui favorisent ces cyberattaques.
Mais pourquoi investir dans un site web si c’est pour le laisser à la merci des pirates du net ? Ou encore, pourquoi chercher à en faire la maintenance vous-mêmes avec des connaissances limitées et risquer une attaque cybercriminel ? C’est malheureusement l’erreur que font plusieurs entrepreneurs indépendants, TPE et PME
.
Quels sont alors les prérequis indispensables pour effectuer l’entretien de votre site internet vous-mêmes ? Faut-il plutôt confier la maintenance de votre site internet à une agence spécialisée ? Cet article vous donne toutes les informations nécessaires
pour prendre la meilleure décision
.
Qu’est-ce que la maintenance d’un site internet concrètement ?
La maintenance d’un site internet englobe les actions techniques
et éditoriales essentielles
pour en pérenniser le bon fonctionnement. Par exemple, Webalia s’occupe de la maintenance de votre site web
pour vous permettre de mieux vous concentrer sur votre activité
. Cet entretien inclut les mises à jour, la sécurité, les sauvegardes, les performances, la vitesse, le suivi SEO, etc.
Les mises à jour
Dans la maintenance d’un site internet, les mises à jour sont effectuées sur plusieurs éléments :
La sécurité et les sauvegardes
- La mise à jour du CMS qui corrige les failles de sécurité et ajoute de nouvelles fonctionnalités.
- La mise à jour des plugins qui permet d’éviter les bugs et de garantir le bon fonctionnement du site web.
- La mise à jour du thème pour en garantir la compatibilité avec les dernières versions du CMS et améliorer l’apparence du site.
La maintenance d’un site web repose également sur des actions de sécurisation :
Les performances et la vitesse
- L’installation d’un certificat SSL, l’utilisation de mots de passe forts et la surveillance régulière du site.
- Les sauvegardes régulières des fichiers et de la base de données. Elles servent à garantir la protection des data contre le piratage, les pannes et les erreurs.
Ici, la maintenance d’un site internet implique l’optimisation des images
et la compression du code (CSS, JS, HTML)
. Celles-ci se complètent à la mise en cache, l’utilisation de CDN et le suivi des « Core Web Vitals ». Ces actions visent à garantir un chargement rapide
du site et une expérience utilisateur fluide
pour les visiteurs.
Le suivi SEO et les corrections techniques
Le suivi SEO dans la maintenance de site web comprend la surveillance du positionnement (mots-clés)
. S’ajoutent aussi la correction des erreurs (liens brisés, 404) et la sécurisation des données pour éviter les pénalités de Google. Une agence spécialisée en accompagnement SEO
peut même vous effectuer un suivi plus avancé
.
Faire la maintenance de son site internet soi-même : pour qui et dans quels cas ?
N’importe quel propriétaire de site web ne peut pas en faire la maintenance lui-même. Découvrez qui peut le faire et dans quel cas.
Quels sont les avantages de faire la maintenance de son site soi-même ?
Lorsque vous décidez de faire la maintenance de votre site internet vous-même, vous réduisez vos coûts
. Cette option vous permet également d’être autonome
dans la gestion de votre site web et de réagir rapidement aux bugs
ou mises à jour obligatoires
.
Quels en sont les inconvénients ?
En choisissant de faire la maintenance de votre site internet vous-même, vous pouvez être confronté à certains obstacles :
Quel est le profil idéal pour gérer sa maintenance en solo ?
- Cela peut vous prendre trop de temps à cause de votre manque d’expérience.
- Sans les compétences techniques requises, vous aurez des difficultés à gérer les mises à jour, sauvegardes, etc.
- Pire, vous êtes exposé à des risques accrus de failles de sécurité et de baisse de performance.
Pour gérer efficacement la maintenance de votre site internet vous-même, vous devez avoir certaines compétences clés :
Confier la maintenance de son site internet à une agence : qu’est-ce que ça change réellement ?
- La maîtrise des bases techniques (CMS, sécurité, SSL), de solides connaissances en SEO et en création de contenu.
- Savoir effectuer les mises à jour, la sauvegarde quotidienne et pouvoir utiliser des outils comme Search Console.
- Cela revient à être, soit un webmaster polyvalent, un gestionnaire de site web, un web designer ou un administrateur de site web.
La délégation de la maintenance de votre site web à une agence spécialisée reste la solution idéale
.
Qu’est-ce qu’une agence prend en charge ?
Lorsque vous confiez la maintenance de votre site web à une agence spécialisée, vous bénéficiez d’un service sur mesure :
Quels avantages offre cette délégation ?
- Elle s’occupe des mises à jour (CMS, plugins et thèmes), des sauvegardes régulières et de la surveillance (erreurs, sécurité).
- Ce prestataire qualifié prend aussi en charge la correction de bugs et parfois l’optimisation du contenu ou l’assistance technique.
L’externalisation de la maintenance de votre site web à une agence spécialisée est bénéfique sur plusieurs points :
Qu’en est-il des inconvénients de cette option ?
- Vous bénéficiez avant tout d’une expertise professionnelle et expérimentée.
- Elle vous garantit une sécurité renforcée, des performances techniques optimales et un gain de temps précieux.
- Vous pouvez ainsi rester concentré sur votre métier, ce qui vous fait également gagner du temps.
En déléguant la maintenance de votre site internet à une agence spécialisée, vous bénéficiez d’une expertise
et d’une tranquillité optimales
. Toutefois, cette délégation implique souvent des coûts fixes non négligeables
selon la complexité de l’entretien.
Quel est le profil idéal pour déléguer sa maintenance de site internet ?
- L’externalisation entraine habituellement une forte dépendance technique.
- D’autres risques peuvent aussi survenir, notamment la perte de contrôle, une faible réactivité et des frais supplémentaires pour les interventions hors forfait.
Vous êtes une entreprise d’e-commerce
, une PME
ou un créateur de contenu
? Vous souhaitez assurer la sécurité, la performance et la mise à jour de votre site web sans y consacrer tout votre temps ? Vous avez alors le profil idéal pour déléguer la maintenance de votre site internet à une agence spécialisée.
Combien coûte la maintenance d’un site internet ?
Le prix de la maintenance d’un site internet peut varier selon qu’elle est effectuée par vous-mêmes ou par une agence.
Quel coût si vous le faites vous-mêmes ?
Si vous faites la maintenance de votre site internet vous-mêmes, l’opération vous revient moins cher. Comptez environ 5 € à 50 €/mois
pour les outils et l’hébergement. En revanche, le processus sera très chronophage, soit 1 à plus de 4 heures/mois
.
Quelle est la fourchette de prix d’une agence ?
La maintenance d’un site internet par une agence coûte généralement entre 30 € et 300 €/mois
. Ce montant varie selon l’étendue des prestations
: mises à jour, sécurité, sauvegardes, support technique, ajout de contenu, etc.
Notre recommandation selon votre situation
Solo
TPE
- Type de Site : Blog Perso
- Budget Mensuel : 5 € à 50 €
PME
- Type de Site : Vitrine
- Budget Mensuel : 30 € — 300 €
- Type de Site : E-commerce
- Budget Mensuel : 300 € à plus de 5 000 €
Pour finir, retenez que la maintenance d’un site internet peut se faire soi-même ou être déléguée à une agence spécialisée. La première option est peu coûteuse
, plus autonome
, mais chronophage
et exige certaines compétences techniques
pour garantir un entretien efficace. Sans avoir le bon profil, faire la maintenance de son site en solo est à éviter au risque de l’exposer aux attaques cybercriminelles.
Quant à la deuxième solution, même si elle est parfois coûteuse, elle demeure la meilleure option. Lorsque vous sollicitez une agence spécialisée, vous profitez d’un entretien excellent
et durable de votre site web
. Demandez un devis pour la maintenance de votre site internet aujourd’hui !
Dernière édition: 11/03/2026 @ 12:04:22