2 astuces clés pour bien gérer vos avis Google
Les avis Google constituent de véritables leviers de développement de l’e-réputation des entreprises. Ils leur permettent de renforcer leur crédibilité
, d’attirer de nouveaux prospects
et de fidéliser leur clientèle
. Toutefois, une gestion efficace est indispensable pour mieux profiter de leurs atouts. Voici deux astuces clés qui vous aideront à bien gérer vos avis Google.
Incitez vos clients à laisser des avis Google
La première action à faire par rapport à la gestion de vos avis Google est d’encourager vos clients à vous laisser des avis. Si vous tenez un magasin, pensez à installer une plaque NFC avis Google
sur votre caisse et d’autres endroits stratégiques de votre boutique. Cette solution innovante permet à vos clients de simplement approcher leur téléphone
de la plaque pour vous laisser un avis Google.
Vous pouvez également intégrer un code QR
à scanner rapidement sur les reçus avec un petit message d’incitation à laisser un avis Google. Ces options, très pratiques, ne nécessitent que quelques secondes aux clients pour accéder à la plateforme de rédaction d’avis.
Assurez-vous, cependant, d’expliquer clairement
à vos clients l’importance de leur témoignage
et de les remercier pour le temps accordé. Cette transparence et un petit mot de gratitude peuvent facilement influencer positivement la volonté d’un client réticent.
Répondez efficacement aux avis Google
Maintenant que vous avez tout mis en place pour collecter des avis Google, veillez à y répondre de manière efficace. Soyez réactifs pour les réponses
, idéalement en 24 h et au plus 48 h
de délai. Cela prouvera aux clients que vous êtes attentif et que leurs retours ont de la valeur.
Toutefois, prenez la peine de personnaliser les réponses
pour montrer que vous avez lu et considéré l’avis de chaque client. En ce qui concerne les avis Google négatifs, restez courtois et professionnel, dans vos réponses puis proposez de régler le problème en privé
. Cela vous permettra de témoigner aux autres clients de votre engagement pour la satisfaction client.
Quant aux avis Google positifs, remercier chaleureusement le client
et proposez-lui un petit discount
sur son prochain achat dans votre boutique. Cela va contribuer à renforcer votre relation avec votre clientèle et même à inciter d’autres clients à partager leurs avis positifs.