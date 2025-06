Dernière édition: 16/06/2025 @ 18:19:56

Autrefois salon événementiel organisé à Fréjus, dédié à l’univers geek sous toutes ses formes, World of Geek est désormais un site web indépendant. Il est toutefois resté fidèle à lui-même en traitant de nombreuses thématiques en rapport avec cet univers. Il a pour ambition de devenir une référence francophone de la culture geek. Voici ce que vous pouvez y découvrir.Il suffit de vous rendre sur worldofgeek.fr si vous voulez être au cœur de l’actualité concernant les événements geek en France et dans le monde. Qu’il s’agisse des salons, les conventions, les compétitions, vous serez au courant des rendez-vous incontournables.Vous pouvez plonger dans l’univers du jeu vidéo en vous rendant sur le site de World of Geek. Vous y verrez des guides, des analyses, les dernières sorties, etc. Par ailleurs, vous avez aussi la rubrique E-sport qui y est disponible. Vous y retrouvez les événements phares en France comme la ZLAN, des résultats, des analyses et bien d’autres.Les mangas font partie des vedettes de la culture geek. C’est donc sans surprise qu’une rubrique leur est dédiée. Dans cette dernière, vous pouvez retrouver l’actualité de cet univers passionnant mêlant tradition, innovation, émotions fortes et créativité visuelle. Des articles très intéressants y sont disponibles.La technologie repousse les limites du quotidien geek à travers des innovations aussi intéressantes les unes que les autres. Casques VR, écrans gaming, objets connectés, il y en a de toutes sortes. Dans cette rubrique, vous avez des comparatifs et guides d’achat qui vous permettent de vous procurer les meilleurs équipements. Vous y retrouvez également les dernières sorties.En résumé, le site web World of Geek propose de nombreuses rubriques très intéressantes, qui vous permettent de plonger dans l’univers du Geek. Il suffit de le suivre si vous ne voulez rien manquer de l’actualité de ce dernier.