Le stop loss fixe : c’est le plus classique. Il est basé sur une valeur absolue (ex. : 10 € en dessous du prix d’achat). Simple à mettre en place, il est utile pour les stratégies de court terme. Le stop loss en pourcentage : ici, la limite est définie en pourcentage du prix d’entrée (ex. : 5 % en dessous du prix d’achat). Il permet d’adapter la taille du stop à la volatilité de l’actif. Le stop suiveur (trailing stop) : ce type évolue avec le prix de l’actif. Si l’actif progresse, le stop monte avec lui. Mais s’il se retourne, le stop reste au dernier niveau atteint. Il permet de protéger les gains tout en laissant courir les positions gagnantes. Le stop technique : il est placé en fonction d’un support, d’une moyenne mobile ou d’un autre niveau clé d’analyse technique. Cette méthode demande plus d’expérience, mais elle est particulièrement pertinente sur les marchés volatils.

Le placer trop près : un stop trop serré peut vous sortir d’une position viable à cause d’un bruit de marché. Il faut laisser un peu de “respiration” au cours. Le déplacer sans raison : repousser un stop loss vers le bas (ou vers le haut dans le cas d’une position courte) pour éviter d’être exécuté est une erreur classique, dictée par la peur de la perte. Mais cela revient à nier la fonction même du stop. Le négliger dans les marchés peu liquides : sur des actifs moins échangés, le slippage (écart entre le niveau du stop et le prix réel d’exécution) peut être important. Il faut en tenir compte dans son calcul de risque.

Le trading, qu’il soit quotidien ou ponctuel, repose sur une réalité simple : chaque opération comporte un risque. Même les stratégies les mieux construites peuvent échouer face à l’imprévu. Et c’est précisément dans ce contexte que le stop loss devient une pièce maîtresse de l’arsenal du trader. Souvent négligé par les débutants, parfois mal utilisé par les plus expérimentés, il constitue pourtant un rempart fondamental contre les pertes incontrôlées.Mais de quoi s’agit-il exactement ? Et surtout, comment l’utiliser efficacement sans freiner son potentiel de performance ?Unest un ordre conditionnel placé à l’avance, qui déclenche automatiquement la vente (ou l’achat, dans le cas d’une position courte) d’un actif lorsque son prix atteint un certain niveau prédéterminé. Son but est clair : limiter les pertes si le marché évolue dans une direction défavorable.Concrètement, imaginons que vous achetiez une action à 100 €. Vous placez un stop loss à 90 €. Si le cours tombe à ce niveau, la position est clôturée, même si vous n’êtes pas devant votre écran. C’est un filet de sécurité, pas une garantie de gain, mais une barrière contre la spirale émotionnelle des marchés en chute libre.Parce que la discipline est plus forte que l’émotion. Lorsqu’un trade tourne mal, la tentation est grande de laisser courir la perte, en espérant un retournement. Mais les marchés n’écoutent ni la peur ni l’espoir. Sans limite clairement définie, un trade perdant peut rapidement devenir une source de stress, voire de panique, qui mène à des décisions irréfléchies.Le stop loss introduit une règle : celle de savoir à quel moment on accepte d’avoir eu tort. Cela semble simple, mais cette acceptation est l’un des gestes les plus puissants – et les plus difficiles – du trading. Elle protège le capital. Et sans capital, il n’y a plus de trading.C’est aussi un outil qui libère : en définissant à l’avance son seuil de risque, on évite de vivre chaque minute de marché comme une menace. On se concentre sur la stratégie, pas sur la survie.Il n’existe pas un seul type de stop loss, mais plusieurs approches, selon le profil du trader et la nature du marché.Mal utiliser un stop loss peut être aussi dommageable que ne pas en mettre du tout. Parmi les erreurs fréquentes :Tout d’abord, il faut définir un, en pourcentage de son capital total. Par exemple, décider de ne jamais risquer plus de 1 ou 2 % sur un seul trade. Ensuite, ajuster la taille de la position en fonction de la distance au stop. Ce raisonnement “à l’envers” – partir du stop pour définir la taille – est le cœur d’une gestion rigoureuse.Il est aussi recommandé de tenir un journal de trading, notant systématiquement où le stop a été placé, pourquoi, et comment il a fonctionné. Cela permet d’améliorer sa précision au fil du temps, de repérer les biais récurrents et de renforcer sa discipline.Enfin, pour explorer plus en détail les techniques liées aux ordres de protection, vous pouvez cliquez ici et accéder à un guide complet sur le stop loss, ses applications concrètes et ses variantes avancées.Le stop loss n’est pas un accessoire. C’est une composante essentielle de toute approche responsable du trading. Il structure la stratégie, canalise les émotions et permet de durer. Car au final, le trading n’est pas une course à la performance instantanée, mais un marathon de décisions réfléchies et de risques maîtrisés.Et dans ce marathon, chaque outil qui permet de préserver le capital mérite une attention toute particulière. Le stop loss en est l’un des plus fondamentaux.