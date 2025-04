90 % des erreurs de transcription brutes éliminées dès le premier jet Jusqu’à 70 % d’économie de temps sur la phase de post-édition ROI mesurable dès le quatrième mois d’exploitation Sécurité renforcée grâce à un hébergement on-premise ou cloud privé

Microphones boundary pour la table de commission Mixage AES67 vers un serveur NDI Buffer audio 24 bit / 48 kHz

API STT multilingue (français–néerlandais–anglais) Latence inférieure à 250 ms Taux d’erreur WER : 6 % après entraînement

Empreinte vocale (X-Vector) stockée chiffrée Reconnaissance robuste même lors de chevauchements

Modèle fine-tuned sur vos comptes rendus historiques Respect des conventions typographiques de la Chambre

Séparer la bande passante audio du flux vidéo ; diminue les pertes de paquets. Normaliser les micros (mêmes modèles, mêmes gains) pour faciliter l’apprentissage. Définir un barème de corrections : unifier majuscules, sigles, temps verbaux. Étiqueter les métadonnées : orateur, commission, thème, langue. L’IA se nourrit d’un contexte riche. Programmer un back-test trimestriel pour détecter toute dérive stylistique.



Dernière édition: 28/04/2025 @ 09:52:15

Vous dirigez une cellule IT, un service documentation ou un département législatif ? Je vous explique commentpour livrer des comptes rendus fiables plus vite que vos équipes ne l’auraient cru possible.Je constate sur le terrain un double défi : explosion du volume de réunions publiques et raréfaction des rédacteurs senior capables de restituer chaque nuance oratoire. En confiant la captation audio à un modèlespécialisé, vous transformez une corvée chronophage en un flux continu de données prêtes à être polies. LaIA applique ensuite votre guide stylistique : suppression des tics de langage, normalisation des sigles, insertion automatique des timecodes.a déjà industrialisé ce cycle sur des projets médias complexes. Vous pouvez explorer notre expérience en développement d’applications web Oui. Le module de séparation de sources détecte les voix concomitantes et signale visuellement les propos hors micro. Vous décidez s’ils entrent dans le verbatim final.Un glossaire dynamique enrichit le langage du modèle à chaque nouvelle séance. Les noms d’élus et organismes sont mis à jour via webhook avec votre base officielle.Je recommande une instance chiffrée et isolée : stockage temporaire des originaux 48 h, puis purge automatique.Un hook déclenche la création d’un brouillon dans votre interface. Pour les organismes mobiles (sessions délocalisées), l’API se décline aussi côté application mobile afin que l’équipe technique contrôle la file d’attente depuis tablette.