2021 a été une année faste pour les cryptomonnaies. Malgré une forte volatilité de ces monnaies virtuelles, le marché enregistre aujourd'hui une capitalisation boursière de 2,25 milliards de dollars. Si les classiques, comme Bitcoin et Ethereum, sont sur toutes les lèvres, d'autres monnaies virtuelles ont su se démarquer, à l'instar de Solana ou du Dogecoin. Dans un contexte de crise sanitaire, est-ce le bon moment d'investir dans les monnaies virtuelles ?Face à la crise économique engendrée par la crise sanitaire, plus de 700 milliards de monnaies sont imprimées par la FED contre 750 pour la BCE. Le but est de renflouer le marché interbancaire. Actuellement, une banque privée n'a plus besoin d'avoir une réserve capitale pour accorder un prêt.La covid 19 a mis à mal le système de crédit des pays européens, y compris la France. Cela se manifeste par la couverture de l'épargne. La couverture proposée par l'État est désormais plafonnée à 7000 euros. Face à cette situation, il est plus que jamais intéressant d'investir dans les monnaies virtuelles, plutôt que dans les épargnes conventionnelles.Le coronavirus a engendré une crise mondiale sans précédent, que ce soit sur le plan sanitaire ou économique. Cette crise a également impacté le marché des monnaies virtuelles. Le cours des principales monnaies a rencontré une baisse considérable depuis 2020.Cependant, la valeur des monnaies virtuelles a connu une reprise à la fin de l'année pour battre des records en 2021. Le Bitcoin, par exemple, bat des records en 2021 avec les 40 000 dollars. Par conséquent, les cryptomonnaies ont bien résisté à la crise mondiale. Ces monnaies virtuelles s'imposent comme une valeur refuge.Avec cette hausse, le Bitcoin conforte sa place de leader des cryptomonnaies. De plus, la conjoncture économique a peu d'impact sur le cours du Bitcoin. À noter que le cours des autres cryptomonnaies est dépendant de cette monnaie virtuelle.L'année 2021 est marquée par des records de valorisation des principales monnaies virtuelles, à l'instar de Dogecoin, Bitcoin ou Ethereum. Les spécialistes prévoient une suite de ce dynamisme sur l'année 2022.Parmi les monnaies les plus prometteuses en 2022, il y a les incontournables comme Bitcoin. Cette dernière a enregistré son plus haut niveau en octobre 2021 avec 67 000 dollars. Une performance qui pourrait se poursuivre sur l'année 2022.De son côté, Ethereum est considéré comme l'éternel second. Cette monnaie virtuelle est prometteuse dans la mesure où elle a enregistré une hausse de 532 % en 2021. D'autres monnaies virtuelles font aussi leur percée sur le marché. C'est le cas de Solana, considéré comme le principal adversaire d'Ethereum. Sa valeur a enregistré une hausse de 11 900 % depuis le début de l'année 2021.De son côté, Polkadot est une jeune cryptomonnaie fondée en mai 2020. Si son projet de créer une interconnexion entre les blockchains se concrétise, cette monnaie possèdera un fort potentiel en 2022.D'autres monnaies virtuelles pourraient marquer l'année 2022 à l'instar d'Avalanche, de Cardano ou de Chainlink. Vous pouvez retrouver toutes ces cryptomonnaies sur la plateforme kucoin. Vous pouvez également investir en trouvant un code parrainage kucoin . En utilisant un code, vous pouvez bénéficier de frais de trading diminués, ou d'autres avantages directement valable sur la plateforme kucoin.Bon trading !