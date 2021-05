Selon les données en direct de CoinDesk, Bitcoin se négocie à environ 37 777 $ pour une croissance d'environ 3300 $ par rapport au prix dont nous avons parlé le dimanche 23 mai 2021.Au cours des dernières 24 heures, cependant, au moment de la rédaction de l'article, l'article est en baisse de -0,02%; puisqu'il s'agit de fluctuations typiques d'une situation assez constante, cela ne semble pas préoccupant.De plus, d'autres grandes crypto-monnaies telles que Ethereum enregistrent également une croissance de 6,73% au cours des dernières 24 heures, pour une valeur de 2580 dollars.Ou encore, Ripple ou XRP se négocie à 0,9374 dollars pour une croissance de 8,18%; Cardano se négocie à 1,53 $ et est en hausse de 1,65% par rapport aux 24 heures précédentes; enfin, Dogecoin a progressé de 2,22% pour une valeur de 0,3395 dollars.Les plus fortes croissances montrent des crypto-monnaies mineures telles que Ethereum Classic, s'échangeant à 75,02 $ pour une croissance de 26,05% , ou Uniswap à 23,81 $ pour une augmentation de 11,71%. En revanche, d'autres monnaies mineures telles que The Graph (-3,52%), Wrapped Bitcoin (-0,58%) et Algorand (-2,39%) sont dans le rouge.Une bonne chose en perspective, pour les investisseur de la plateforme Kucoin, Qui propose d'ailleurs en ce moment un offre de bienvenue, via un code parrainage Kucoin à partager.La fluctuation de toutes les devises, bien sûr, peut entraîner des changements soudains pour chacune d'elles.Pendant ce temps, Chia Coin se développe également, dépassant même les 10 exaoctets de stockage utilisés pour gérer le Chia Coin K32 généré à ce jour.