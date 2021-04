Que l’on vide son livret A pour s’offrir le dernier modèle de chez Apple, ou que l’on s’engage pour 36 mois chez un opérateur afin d’avoir le Samsung Galaxy dont on rêve, il est évident que tout le monde souhaite conserver son Smartphone en bon état pendant longtemps.

Sachant que les Français changent en moyenne de Smartphone tous les 2 ans, cela veut dire que certains réussissent à le garder 3 ou 4 ans, tandis que d’autres le remplacent au bout de 6 mois. La différence ? Les premiers prennent soin de leur appareil, et augmentent ainsi drastiquement sa durée de vie (ainsi que son prix à la revente.).

Voici quelques conseils pour que vous aussi puissiez conserver votre Smartphone en bon état pendant longtemps.

Protéger votre téléphone contre la casse

Les accidents arrivent… D’ailleurs, c’est le principal motif qui fait que les utilisateurs doivent acheter un nouveau téléphone ! Faire attention est important, mais cela ne suffit pas: il est nécessaire de prendre quelques précautions.

L’indispensable coque de protection

Grâce à elle, vous n’aurez pas à acheter un nouveau téléphone à chaque fois qu’il vous glisse des mains ou qu’il tombe de la table de nuit. En plus, les coques de téléphone peuvent maintenant transformer votre Smartphone en un objet au design unique, comme vous pouvez le découvrir ici

Le film pour votre écran

Les écrans brisés sont le principal problème rencontré par les utilisateurs maladroits… Pourtant, un simple film protecteur adapté permet de réduire ce risque de manière drastique.

Le kit mains libres

Celui-ci s’avère nécessaire aussi bien pour la sécurité de votre Smartphone que pour la vôtre. Obligatoire en voiture, il est aussi recommandé lorsque vous êtes à pied. Regarder devant vous plutôt que sur votre écran évite pas mal d’accidents.

L’assurance

Si, malgré toutes ces précautions, votre téléphone ne fonctionne plus ou vous a été dérobé, l’assurance permet d’avoir un nouveau modèle sans avoir à débourser une fortune.

Garantir la sécurité de vos données

Les Smartphones sont une cible de choix pour les pirates informatiques et autres personnes mal intentionnées. Cela peut avoir des conséquences plus ou moins graves, allant du téléphone qui fonctionne mal au vol de données…

Bloquez votre Smartphone

Il existe encore des personnes qui laissent leur téléphone en permanence déverrouillé… Grave erreur ! Bloquez-le, et utilisez tous les moyens de protection dont vous disposez (code PIN, empreinte digitale, scan rétinien…)

Installez un antivirus

Avec plus d’un Smartphone sur 3 qui n’est pas protégé, les pirates s’en donnent à cœur joie. Virus, logiciel rançon, vol de données… Et pourtant, un simple antivirus permet de vous protéger.

Faites les mises à jour

Celles-ci vous permettent d’avoir en permanence la dernière version du système d’exploitation, ce qui vous donne une sécurité avancée et un fonctionnement plus fluide.

Videz sa mémoire

Stockez vos photos sur le cloud plutôt que sur votre téléphone, effacez les applications inutiles que vous n’utilisez jamais… En libérant de la mémoire, votre Smartphone fonctionnera mieux, et plus longtemps.

Un dernier mot

Vous trouverez des bons conseils sur l’infographie de la part de coquedetéléphone.fr. Protéger votre Smartphone n’est pas seulement un moyen de faire des économies en le conservant plus longtemps et en le revendant à meilleur prix. C’est aussi un geste écologique qui permet de réduire la quantité de déchets, et un moyen de garantir la sécurité de vos données privées.

Quand on voit que les données de 20 millions d’utilisateurs français de Facebook ont été volées , on comprend pourquoi il est nécessaire de bien protéger son Smartphone.



Dernière édition: 28/04/2021 @ 14:10:13