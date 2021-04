Lancer une nouvelle entreprise est une aventure pleine de challenges. Parmi eux, il s’agit de faire connaître la marque pour gagner en visibilité et obtenir des clients. Pour ce faire, une identité visuelle forte et cohérente est indispensable. L’un des éléments clés: le logo. Voici plusieurs conseils concrets pour créer un logo pour votre petite entreprise.

Étudier les logos des concurrents

D’abord, votre logo doit être en phase avec votre branding, à savoir votre image de marque et votre positionnement. Pour faciliter votre travail de création, nous vous conseillons d’étudier les logos de vos principaux concurrents. Analysez aussi les logos d’entreprises ayant un positionnement, une activité ou des valeurs similaires aux vôtres.

Cette étude de marché vous aidera à créer un logo plus cohérent avec le marché et fidèle aux tendances actuelles. De cette façon, vous renverrez plus facilement l’image voulue à votre public cible.

Choisir le bon type de logo

Ensuite, il convient de choisir le type de logo le plus adapté à votre image de marque. Il existe de nombreux styles, qui conviennent mieux à certains usages qu’à d’autres. Voici les choix qui s’offrent à vous:

Un monogramme constitué des initiales de l’entreprise (YSL, IBM, H&M).

Le logotype affichant le nom complet – court, de préférence (NASA, Disney, Skype).

Un pictogramme ou un symbole représentant la marque (Apple, Carrefour, Twitter).

Le logo abstrait (Pepsi, Slack, BP).

Une mascotte ou un personnage (Haribo, KFC, Malabar).

Un emblème ou un blason, pour un look traditionnel (Starbucks, Harvard, Harley-Davidson).

Sélectionner les couleurs qui reflètent le mieux votre image

Pour finir, il faut sélectionner les couleurs adéquates pour votre futur logo. En effet, chaque couleur évoque des émotions, inspire des notions particulières. C’est pourquoi le marketing des couleurs est si essentiel pour diffuser l’image souhaitée à un public donné.

Comme vous pouvez le voir dans cette infographie, le bleu est une couleur privilégiée dans le secteur des technologies. Il évoque la confiance, la sécurité et le calme. À l’inverse, le rouge est plus dynamique, passionné et audacieux. Il convient aux marques fortes et ambitieuses. Quant au noir, il est synonyme de luxe, de classe et d’élégance – parfait pour une marque de luxe. En revanche, le rose inspire la féminité et la douceur, mais est très peu utilisé dans les logos car il est moins percutant.

Diffuser votre logo

Une fois que votre logo est finalisé, vous devez le diffuser correctement. L’idée est d’exploiter tout son pouvoir visuel pour faire (re)connaître votre petite entreprise. Veillez donc à l’ajouter sur:

Vos produits, emballages, sacs publicitaires et colis (dans le cas de livraisons).

Dans toutes vos communications visuelles: site web, brochures, réseaux sociaux, signatures de mails papier à en-tête, affiches…

Sur vos articles promotionnels , dans le cadre de votre communication par l’objet. Blocs-notes, stylos, t-shirts, mugs, clés USB, etc. Variez les types d’objets et pensez à renouveler votre gamme d’articles promotionnels de manière régulière. Cela aidera à mieux diffuser votre logo.

Élément central de votre branding, votre logo requiert un soin particulier. Type, style et couleur: ne laissez rien au hasard.



Dernière édition: 09/04/2021 @ 11:49:10