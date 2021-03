Le choix de l'hébergeur est primordial pour un site internet SEO. Il s'agit d'un enjeu majeur, qui est pourtant souvent négligé lors de la création de sites web. Un hébergement de qualité vous permet d'optimiser facilement votre site sur les moteurs de recherche. Même s'il n'améliore pas directement votre position, il peut également impacter votre stratégie de référencement. Or, avec les offres qui pullulent sur le marché, il devient difficile de choisir le bon prestataire. Alors, comment bien choisir son hébergeur ? Pour vous aider, nous vous donnons quelques pistes dans cet article.[img[/img]Il est important de choisir un hébergeur qui mette à votre disposition un large espace de stockage. Ce dernier contribue en effet à garantir la facilité d'affichage et la vitesse de chargement des pages, pour améliorer l'expérience des visiteurs sur votre site internet et votre référencement, par la même occasion. Or, il est assez difficile de déterminer à l'avance la taille de son site internet, dont le contenu ne sera pas uniquement constitué de textes, mais aussi de vidéos et d'images.Il faut savoir que le poids normal d'une page web est d'environ 1 Mo (mégaoctets) et ne dépasse pas les 100 ko environ, contenus y compris. Pour 20 pages web standards, vous devez ainsi choisir un hébergeur offrant un espace d'hébergement d'environ 20 Mo. Avec un espace de 1 Go, vous aurez la possibilité de mettre en ligne environ 1 000 pages web. Pour un site web composé de contenus plus importants, notamment de nombreuses photos et d'animations, il est vivement recommandé de prévoir un espace plus large.Si vous prévoyez de faire évoluer votre site, le mieux est de faire appel à des hébergeurs web professionnels comme Planethoster , qui propose un espace de stockage illimité, moyennant un abonnement. Ce type d'offre vous permet également de profiter de nombreux services, en fonction de vos besoins, comme un support client disponible en permanence.Beaucoup l'ignorent, mais le choix de son prestataire d'hébergement peut impacter le référencement d'un site web. Le temps d'arrêt du serveur peut en effet affecter les performances de votre site internet et son classement dans les résultats des moteurs de recherche.Il faut savoir qu'à force de tomber en panne régulièrement, votre site web peut ne plus être reconnu par Google. Ses robots peuvent ne plus détecter votre site, ce qui par la suite dégradera son référencement. Un bon hébergeur contribue, quant à lui, à un afficher un excellent taux de disponibilité de votre site internet.Un bon hébergeur vous garantit par ailleurs un temps de chargement rapide des pages. La lenteur d'un site internet sera, en revanche, mal perçue par ses visiteurs. Un site qui charge rapidement et facilement offre une meilleure expérience utilisateur et peut ainsi augmenter le taux de conversion. La vitesse de chargement du site est donc non seulement bénéfique pour votre référencement, mais aussi pour votre chiffre d'affaires et l'image de votre marque, d'où la nécessité de bien choisir son prestataire d'hébergement. Vous pouvez lire aussi : faites décoller la fusée Ariane 5 en réalité augmentée Hébergement web site