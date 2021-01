Dernière édition: 26/01/2021 @ 09:19:15

Être un modèle en ligne aujourd'hui peut être une activité vraiment productive, surtout si vous savez comment commercialiser votre marque personnelle et comment utiliser l'image que vous avez créée sur les réseaux sociaux. La partie la plus importante est de créer une base de fans et d'engager vos fans de manière différente et intéressante via les médias sociaux, les applications et d'autres canaux en ligne. Si vous souhaitez développer efficacement votre base de fans et vos revenus, qrush.com est l'endroit idéal! Les modèles lancent une nouvelle tendance en ligne, car qrush offre la possibilité de vendre des images en ligne, des vidéos et tout le contenu privé que vous créez! Voici tout ce que vous devez savoir!Chaque modèle et créateur de contenu de qrush.com a deux pages de profil: une gratuite et une privée. Vous pouvez offrir du contenu gratuit sur la page gratuite et vous pouvez vendre des photos en ligne via la page de profil payante. Parlons stratégie!Stratégie de page privéeSi vous voulez réussir lors de la vente d'images et de vidéos en ligne, le détail le plus important est de toujours créer du nouveau contenu. qrush.com vous donne la liberté de choisir un prix d'abonnement pour votre page de contenu privé entre 5 $ et 50 $. Vous pouvez gagner quelques centaines ou dizaines de milliers de dollars lorsque vous vendez des vendre des photos en ligne sur qrush.com, mais tout dépend de quelques détails.Si vous êtes un modèle en ligne, vous pensez probablement que vous proposez déjà du contenu aux téléspectateurs du monde entier, alors pourquoi paieraient-ils un abonnement supplémentaire pour cela? C'est l'une des questions les plus importantes des influenceurs et des modèles, voici donc la réponse!Les pages de profil privé Qrush aident les modèles à vendre des images en ligne uniquement lorsqu'ils sont totalement sérieux au sujet de cette activité et que les abonnés paient pour ce contenu pour la même raison qu'ils offrent des conseils sur les sites de webcams ou paient pour des sessions privées. Ils le font parce qu'ils vous aiment! Vos admirateurs ne vous aiment pas seulement à un niveau superficiel, ils adorent l'ensemble. Une connexion forte est établie avec l'aide de votre personnalité et de votre intelligence. C'est pourquoi tous les meilleurs modèles vous recommandent d'établir une connexion forte avec vos fans! Lorsque vos fans ressentiront ce lien, ils paieront volontiers un abonnement pour voir vos dernières photos, vidéos et contenus privés.La meilleure partie est que vos abonnés apprécieront tout type de contenu que vous publiez sur votre page privée qrush tant qu'il est frais, afin que vous puissiez vendre des photos en ligne à des fans du monde entier. Tout est question de connexion, alors qrush.com vous aide à renforcer le lien avec vos fans en vous offrant de nombreuses possibilités pour engager vos admirateurs: DM payants, appels vidéo, messages à la carte et de nombreux autres moyens de communication.Stratégie de page gratuiteVous êtes-vous déjà demandé à quoi sert une bande-annonce de film? Bien sûr, les bandes-annonces de films sont conçues pour attirer autant d'attention que possible sur le film. C'est aussi le rôle de votre page de profil gratuite sur qrush.com. Vous ne vendez pas de photos en ligne via cette page, vous offrirez simplement un avant-goût de votre vie derrière le mur de confidentialité. Bien sûr, vous devez inclure vos passe-temps, vos intérêts et les détails de votre vie qui peuvent attirer plus d'abonnés et générer plus d'abonnements à votre page de contenu privé.Contrairement à d'autres applications de médias sociaux, qrush n'est pas un grand fan de la censure, vous n'aurez donc pas à vous soucier de perdre votre compte ou vos fans lorsque vous vendez des images sur votre page de contenu privé. Certains des plus grands modèles en ligne d'aujourd'hui ont ouvert un compte sur qrush. Consultez la page de Devious Angel et devenez vous-même un créateur de contenu!