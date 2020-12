C’est bon, vous êtes bien déterminés de vous mettre sérieusement au sport, mais… Quel sport pratiquer au juste ?Nos chers ladbrokes , permettez-nous de vous guider, ou juste vous faciliter le choix en vous présentant un Top 5 des sports les plus populaires en France.Un art martial très efficace pour non seulement apprendre à bien se défendre en excluant le risque, mais aussi pour amadouer son corps et son esprit. C’est un sport qui vous apprend à vous contrôler et à contrôler votre adversaire de combat. Sa popularité en France revient aux deux grands champions David Douillet et Teddy Riner.Le succès et la gloire de ce sport collectif ne se limite plus aux territoires américain et canadien, mais s’élargit énormément et se déplace carrément vers un autre continent pour arriver à atteindre le quatrième rang des sports les plus populaires en France.Ceci dit, la France n’a malheureusement pas une équipe qui pourrait être compétitive dans l’EuroLeague, mais dispose d’une équipe nationale qui arrive à battre les adversaires les plus durs… Pourquoi pratiquer ce sport ? Il vous aidera à activer toutes vos articulations et aussi votre souffle, puisque vous serez amenés à courir et à sauter pendant toute la période du match.Elever des chevaux, c’est bien la spécialité de la France par excellence… Il est donc judicieux que l’équitation soit le 3ème sport le plus connu en France ! D’ailleurs, ce pays est reconnu par l’organisation de compétitions de chevaux de grande renommée. On cite ici Paris – Prix Arc de Triomphe et la course du prix Jocket – club à Chantilly.En optant pour ce sport, vous choisissez de faire du bien à la fois à votre santé puisque vous aurez la chance de vous oxygéner au maximum dans la mesure où c’est un sport d’extérieur, et à la fois à votre moral dans la mesure où vous créerez un lien de communication entre vous et le cheval.Il vous parait peut-être facile à pratiquer… Détrompez-vous alors, puisque le Tennis fait partie des sports qui demandent non seulement un maximum de concentration mais aussi d’avoir les techniques nécessaires pour s’y faire !Et croyez-le ou non, s’il y a bien un sport qui stimule et met en action tous les membres de votre corps, c’est bel et bien le Tennis…Pourquoi est-il donc le deuxième sport le plus populaire en France ? Principalement parce que la France réceptionne à Paris, pour être plus spécifique, l’un des plus grands tournois mondiaux de Tennis : le Roland Garros.Pourquoi chercher à faire l’exception quand c’est évident ? Le Football représente le sport le plus connu et le plus pratiqué dans le monde, donc il est évident qu’il occupe la première place du podium dans le Top 5 des sports les plus populaires en France.Sans oublier que la ligue nationale en France est la ligue numéro 1 et est considérée comme l’une des meilleures ligues européennes avec un classement en cinquième place.