Avis aux ladbrokes et à tous les amoureux du football ! Tenez-vous bien prêts car une grosse révélation se prépare… vous aurez droit à une liste des 10 meilleurs footballeurs qu’a connu l’humanité.Le football, étant le sport le plus apprécié au monde, vous donne la chance d’assister à des performances très talentueuses de la part de plusieurs joueurs de différentes équipes… Et donc ceux dont les buts ou tactiques arrivent à couper le souffle au public sont aujourd’hui les heureux élus du Top 10 mondial des meilleurs joueurs de football.A la dixième place, nous avons Saeta Rubia, comme l’aurait nommé son public il y a 20 ans d’ici. Tout au long de son parcours, ce joueur argentin a réussi à collecter une panoplie de prix qui lui ont permis de construire une carrière très réussie ; à savoir le Ballon d’Or en 1957 et 1959, ainsi que son titre de joueur espagnol de l’année qu’il lui a été cédé à quatre reprises.Ses points forts se résumaient aux coups de filet, aux freekicks et à l’art du curling. En effet, avec son talent unique de drible, ce footballeur italien n’a pas cessé d’éblouir ses fans pendant ces toutes ces 30 années de carrière…Au 8ème rang de notre classement, Michel Platini se distingue par son succès qui se traduit par les nombreux prix qu’il a pu collecter durant toute sa carrière de footballeur… Il est connu pour être le joueur français qui a eu son mot à dire dans le monde du football du 20ème siècle !C’est à son style de jeu spécial et exceptionnel, qu’on doit la réussite de Cruyff. Il a eu droit, pendant toute sa carrière de footballeur, à trois Ballon d’Or et un Ballon d’Or de la coupe du monde de la Fifa 1974.Avec son record de 200 buts marqués, sa vitesse incomparable et son style de dribble irréprochable, l’attaquant brésilien Ronaldo a réussi à devenir un phénomène du monde du football, d’où son surnom EL FENOMENO…Même après sa retraite, Zinedine Zidane a toujours fait parlé de lui et de son style de jeu propre à lui, souvent décris comme étant élégant, calme et équilibré.Que pouvons-nous dire de plus d’un attaquant qui a créé le buzz dans les trois pays où il a joué au football de club et qui jusqu’à maintenant ne cesse d’inspirer un grand nombre de fans par son incroyable technique de marquage.En si peu de temps, ce joueur argentin a réussi à marquer une emprunte dans le monde du football en étant l’un des meilleurs buteurs, et grâce à ses miraculeuses passes finales !A la deuxième place, nous sommes honorés d’élire le joueur argentin aux dribbles merveilleux, aux buts inoubliables et surtout à l’unique technique de contrôle de ballon.Une première place bien méritée grâce à ses 1000 buts marqués en seulement 24 ans de carrières… C’est vraiment un record !