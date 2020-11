Il existe maintenant un vaste choix de téléphones portables et chacun peut trouver un appareil qui convient à ses besoins et à sa personnalité. Il est important de bien choisir son téléphone portable pour une utilisation à long terme. Il faut être attentif aux caractéristiques essentielles et choisir un portable qui corresponds à sa style de vie.

La performance

Une des caractéristiques importants est la performance. Votre téléphone portable doit bien sûr être assez performant pour les besoins modernes. Le processeur est l’élément de base sur lequel repose à peu près tout ce qui fonctionne sur un téléphone portable. Les appareils modernes contiennent un processeur équipé de capacité d’intelligence artificielle. On en trouve sur la plupart des smartphones de dernière génération.

Lorsque le processeur est performant, votre téléphone portable fonctionne de manière plus efficace et transparente. Le traitement d’image, par exemple, dépend de la performance du processeur. Vous devez donc choisir votre appareil selon vos préférences. Tout dépend du budget que vous désirez consacrer à votre téléphone portable. Vous pouvez choisir de sacrifier de l’énergie pour payer votre appareil moins cher.

La mémoire vive ou RAM (Random Access Memory) est un autre élément important lié à la performance. Il s’agit de la mémoire système que le téléphone portable utilise pour stocker les données utilisées par les applications actives. Une partie de la mémoire vive est constamment sollicitée pour maintenir le système d’application en marche. Plus la mémoire est vaste, plus il est possible d’installer des applications en arrière-plan.

L’écran

Les tailles d’affichage des téléphones portables augmentent régulièrement et l’affichage est de plus en plus intéressant pour les utilisateurs. Comme les smartphones permettent d’accéder à de plus en plus de contenu, il vaut mieux que l’affichage soit de qualité. Des écrans de plus de 5,7 pouces sont à recommander pour pouvoir bien profiter de tous les avantages de l’appareil. Vous avez le choix entre les écrans LCD et Amoled. Pour bien protéger votre écran afin de profiter de vos vidéos, photos et applications, il est conseillé d’utiliser une coque de téléphone solide et pratique, comme présentées sur ce site

La capacité de stockage

Pour les téléphones portables haut de gamme, la capacité de stockage varie de 128 Go à 512 Go. Pour les appareils plus modestes et moins coûteux, la norme est de 64 Go. Les applications les plus récentes permettent de partager rapidement des données en les faisant passer des téléphones précédents à celui que vous venez d’acquérir. Il est donc nécessaire que la capacité de stockage soit adéquate.

Pour un appareil moderne, vous vous assurez de bien profiter de toutes les applications si vous misez sur au moins 128 Go. Vous pourrez ainsi conserver vos données et en télécharger de nouvelles. Vous pouvez aussi considérer les appareils avec stockage de mémoire extensible.

La caméra

Les téléphones portables modernes sont la plupart du temps multi caméras. L’objectif grand angle est à recommander pour l’ampleur des images. Tout dépend de vos attentes. Il reste que le nombre de mégapixels est moins important que la taille du capteur. Les appareils récents peuvent transformer quatre pixels en un seul gros pixel, ce qui produit une image plus claire.

Comme vous le lisez, le choix d’un téléphone portable dépend principalement des caractéristiques que vous souhaitez et du budget. Pensez également à vous procurer les accessoires qui rendent la vie plus agréable, comme une batterie externe, une coque de téléphone ou encore un câble pour charger sa téléphone dans votre voiture.



Dernière édition: 25/11/2020 @ 06:59:44