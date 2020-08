Des rangées de pots à ne plus en finir, plus ou moins gros, plus ou moins colorés, avec des appellations variées…Plutôt que de les choisir à la tête du paquet, on décrypte ce qu’ils ont dans le ventre !On trouve de tout au rayon yahourts, et pas que des yahourts ! l’appellation ‘yahourt’ est en effet réservée au lait fermenté avec deux bactéries lactiques spécifiques (Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus). Quand la recette utilise d’autres ferments, on parle de ‘spécialité laitière’ ou de ‘lait fermenté’. Mais là n’est pas le plus important, car tous les ferments sont potentiellement bons pour le microbiote intestinal. C’est plutôt ce qui est ajouté qui fait al différence : crème, sucre, additifs…changent la donne nutritionnelle. Voici les principaux points à retenir.Des ferments différents ça peut être un plusCertains laits fermentés mettent en avant leurs bonnes bactéries, comme les Bifidus dans Activia et les Lactobacillus casei dans Actimel. Les premiers auraient des effets bénéfiques sur la digestion et les seconds sur le système immunitaire. Toutefois, l’EFSAA (Autorité Européenne de sécurité des aliments) n’a autorisé aucune allégation de santé à ces produits. Autre lait fermenté qui fait une percée dans nos rayons ; le kéfir de lait. Cette spécialité du Caucase est préparée avec des grains de Kéfir qui contiennent des bactéries et des levures, d’où une double fermentation, arctique et alcoolique. Il est réputé pour ses propriétés digestives et antimicrobiennes, mais aucune étude scientifique n’étaye le sujet…Aromatisé, gare au sucreLes yahourts aromatisés ou aux fruits contiennent jusqu’à 16% de sucre, alors que 8% à 10% suffirait largement. Or on le sait bien que le sucre n’a aucun intérêt nutritionnel et seulement des inconvénients, en excès… » pour se déshabituer du gout sucré, mieux vaut prendre des yahourts nature que l’on va sucrer soi-même (avec du miel, de la confiture…) en réduisant progressivement les quantités » conseille Brigitte Coudray. Et pour ceux qui prennent les versions aux fruits en pensant bien faire, il faut savoir qu’il n’y a quasiment pas de fruits dedans : environ 10% soit l’équivalent d’une fraise dans un yahourt à la fraise. Encore une fois, la meilleure option reste un yahourt nature accompagné d’un fruit frai (une pêche, une poignée de fraises, un kiwi…).A la grecque, plus de graissePrésentés dans de grands pots et dotés d’une texture onctueuse, les yahourt ‘à la grecque’ sont bien tentants. Sauf qu’ils sont beaucoup plus gras qu’un yahourt nature classique : 10% de matière grasse, c’est près de trois fois plus qu’un yahourt au lait entier et neuf fois plus qu’un yahourt partiellement écrémé ! la raison ? L’ajout de crème ou l’utilisation de lait de brebis, plus gras que celui de vache. Idem pour les recettes de type Fjord et Perle de lait, enrichies de crème. Ça ne veut pas dire qu’il faut les éviter pour autant mais les consommer avec modération. Et à ce compte-là, mieux vaut opter pour des petits-suisses ou du fromage blanc à 8% de MG, aussi gras et onctueux mais deux à trois plus riches en protéines.Allégé, a évitéQuand on voit 0% sur le paquet, il faut d’abord se demande ‘0% de quoi ? Certains yahourts affichés à 0% de MG restent très sucrés. Par ailleurs, entre un yahourt nature à 0% de MG et un yahourt nature partiellement écrémé, a différence n’est que de quelques calories, ce n’est pas significatif, note Hugo Blanc. Quant aux versions à 0% de MG et 0% de sucre, le problème est qu’elles contiennent de nombreux additifs pour combler le vide : gélatine, épaississant, agent de charge, etc. sans parler des édulcorants décriés (aspartame, acésulfame K…) A-t-on vraiment envie d’avaler ça ? Sans oublier que les yahourts édulcorés entretiennent le gout du sucré. Mieux vaut prendre un simple yahourt nature qu’on sucrera légèrement, rappellent les diététiciens.Egoutté, bien protéinéDepuis quelques années déjà, des spécialités laitières s’affichent ‘riches en protéines », comme Yopa et Danio, pour ne citer que les plus connus, mais le ‘skyr’, inspiré d’une recette irlandaise. Leur spécificité : un égouttage poussé, qui permet d’avoir une texture plus ferme et un taux de protéines plus élevé (environ 9%). Et comme ils sont souvent préparés avec du lait écrémé, ces produits sont riches en protéines et contiennent très peu de graisses : parfait en encas léger et rassasiant, à condition de les choisir nature et de les accompagner éventuellement de morceaux de fruits frais. Les versions sucrées contiennent souvent de nombreux additifs, et les alternatives édulcorées encore plus. A souligner aussi, leur prix plus élevé que celui d’un yahourt.Chèvre et brebis, plus digestesOn trouve de plus en plus de yahourts à lait de chèvre et de brebis. Ils ont une composition nutritionnelle très proche de celle au lait de vache. Ceux au lait de brebis sont juste un peu pus gras et un peu plus riches en calcium, précise les diététiciens nutritionnistes. Niveau gout, en revanche, ils ont vraiment plus de saveurs, en particulier celui de chèvre. On aime ou n aime pas, mais ce gout marqué joue sur la sensation de satiété. Par ailleurs, comme leurs globules gras sont plus petits, les lais de chèvres et de brebis ont la réputation d’être plus digestes. Et comme ils proviennent en générale d’élevages plus petits et moins intensifs que le lait de vache, ils ont aussi une meilleure image.Les yahourts à boire... avec modérationLes yahourts à boire c’est un peu comme les compotes en gourde : c’est pratique mais très vite avalé, ce qui ne favorise pas la satiété. ET comme les flacons sont grands, on en boit plus que les 125 grammes (équivalent d’un pot de yahourt). Il faut aussi souligner que certaines marques, dont le leader Yop, mettent du sirop de glucose-fructose, moins cher que le sucre mais moins bon pour la santé. Ces versions à boire doivent donc rester occasionnelles (un dessert sur le pouce, par exemple) et choisies avec une liste d’ingrédients la plus simple possible.Version végétale, moins de calciumAux rayons des desserts végétaux, il faut bien distinguer ceux qui ont été ensemencés par des bactéries lactiques, et qui peuvent se rapprocher des yahourts, de ceux qu’on mettra plutôt dans la catégorie ‘desserts gourmands’. Ce sont des produits à base de jus de végétaux (soja, amande, riz…) dont la formulation n’est pas standard comme pour le yahourt, il faut donc lire attentivement les étiquettes, souligne l’expert en nutrition. C’est la version au soja fermentée et riche en calcium qui se rapprochera le plus d’un yahourt classique d’un point de vue nutritionnel. Les autres sont moins riches en protéines et en calcium. 