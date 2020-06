Une soirée en amoureux est toujours la bienvenue pour resserrer les liens dans le couple et passer de bons moments à deux. Occasion spéciale ou juste pour le plaisir, cela permet de se retrouver, de couper du quotidien et de créer des souvenirs uniques. C’est pourquoi il est important de vous réserver des soirées romantiques de temps en temps. Pour de nombreux couples, la soirée idéale est une sortie au restaurant, au cinéma ou à un concert.

Mais malheureusement, ces dernières semaines ont changé la donne… Et les mois à venir s’avèrent tout aussi différents de ce qu’on a pu connaître. Beaucoup d’établissements sont encore fermés, et ceux qui ont rouvert ont dû adapter leur fonctionnement par mesure de sécurité. Cela signifie que vos futures soirées romantiques à 2 se feront sûrement à la maison. Mais pas de problème, nous avons plusieurs idées d’activités qui vous promettent de fabuleux moments en amoureux !

Cuisinez un repas ensemble

Si vous ne pouvez pas aller au restaurant comme d’habitude, préparez un repas romantique vous-mêmes ! Commencez par élaborer un menu qui vous plaira à tous les deux. Apéritif, entrée, plat et dessert: faites-vous plaisir. Puis faites votre liste de courses et achetez tous les ingrédients nécessaires. Pour gagner du temps et profiter de plus de confort, pensez au drive . Cela vous évitera aussi de croiser trop de personnes (en cette période, prudence est mère de sûreté…).

Passez alors en cuisine et concoctez votre repas ensemble. Contrairement au restaurant, vous pourrez commencer votre soirée romantique dans la cuisine, dès la préparation des aliments. Ensuite, vous n’aurez qu’à passer à table pour déguster le fruit de votre dur labeur.

Une soirée ciné… à la maison

Puisque vous ne pouvez pas aller au cinéma, laissez le cinéma venir à vous ! L’idée est d’organiser une soirée ciné chez vous, en reproduisant l’ambiance d’une vraie salle. Pour ce faire, il vous faudra l’incontournable gourmandise des séances de cinéma: le pop-corn. Il est possible d’en acheter en sachet ou en pot, mais il est également facile d’en préparer soi-même. De cette façon, il sera encore chaud et son parfum embaumera la pièce. Suivez par exemple cette recette de pop-corn caramélisé . En complément, prévoyez aussi des verres de votre soda préféré.

Il ne vous reste qu’à choisir un film qui vous plaît et à placer votre canapé ou vos fauteuils bien en face de la télévision. Éteignez les lumières et savourez votre séance ! Astuce: alumez une lampe discrète juste derrière l’écran, afin de créer une lumière diffuse très agréable.

Souvenirs, souvenirs

Dans un couple, l’une des plus belles choses est l’histoire commune. Ces beaux souvenirs partagés entre amoureux sont inoubliables et construisent votre futur. Une bonne façon de les honorer est de les réunir dans un album photo en ligne. Profitez donc d’une soirée en tête à tête pour vous replonger dans vos photos et revivre vos meilleurs moments.

Tous les deux, prenez le temps de choisir vos clichés préférés pour les mettre dans un magnifique album photo en ligne. Que vous souhaitiez retracer toute votre histoire, votre dernier voyage ou un événement heureux vécu ensemble, créer un album vous assurera une belle soirée. Alors rendez-vous sur ce site web , sélectionnez un style de livre, organisez vos photos et écrivez des légendes qui vous ressemblent.

Comme au spa

Vous êtes amateurs de spa ? Et si vous organisiez une soirée détente en couple, à la maison ? Au programme: un bain moussant bien chaud, avec des pétales de rose et une coupe de champagne. À deux, évidemment ! Si vous n’avez pas de baignoire, une bonne douche avec un gommage et quelques massages sera parfaite.

Puis enfilez vos peignoirs, mettez une musique douce et relaxez-vous sur votre lit. Enfin, massez-vous avez des huiles parfumées et apaisantes, pour un confort absolu.

Vous voyez, vous n’avez pas besoin de sortir de chez vous pour passer une merveilleuse soirée romantique à 2. Il suffit de laisser parler votre inspiration et vos passions communes.