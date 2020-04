Effectuer des travaux dans une maison représente souvent un certain investissement. Si vous souhaitez réaliser des rénovations ou des améliorations de grande ampleur, il vous faudra un budget assez élevé. Mais tous les travaux ne nécessitent pas de débourser des sommes aussi importantes. Il est possible de réaliser diverses améliorations peu coûteuses pour moderniser votre maison. Selon leur nature, elles vous apporteront davantage de confort, un design amélioré, des performances énergétiques accrues ou encore une valeur plus élevée pour votre bien. Quel que soit votre objectif, nous vous suggérons 5 façons de moderniser votre maison avec un budget limité:

1. Fusionnez vos pièces de vie

En premier lieu, vous pouvez moderniser votre maison à moindre coût en abattant quelques cloisons. Ces dernières années, les espaces ouverts rencontrent un réel succès dans l’immobilier. Si vous souhaitez donner un coup de neuf à votre intérieur, commencez donc par ouvrir certaines pièces qui étaient séparées jusqu’à maintenant. Cela vous apportera aussi une impression d’espace et vous fera gagner de la place.

En pratique, il est courant de fusionner les salles de vie, telles que le salon, la salle à manger et le séjour. Idem si vous avez une véranda: abattez la cloison qui la sépare du salon juxtaposé, afin d’obtenir un espace plus grand. Dans la même idée, le cuisine ouverte a vraiment la cote. Votre modernisation peut alors consister à supprimer le mur qu’elle a en commun avec la salle à manger et/ou le salon.

Mais attention: il faut vous assurer que les cloisons que vous envisagez d’abattre ne soient pas des murs porteurs. Si vous avez le moindre doute, consultez les plans de votre maison ou faites appel à un professionnel.

Une fois vos murs abattus, vous pourrez rafraîchir les revêtements de sols et de murs, pour créer un design plus uniforme.

2. Remplacez les poignées

Comme l’a dit Léonard de Vinci, « les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail ». Si vous voulez moderniser votre maison, n’envisagez pas uniquement des gros travaux. De petites améliorations, qui pourraient à première vue s’apparenter à des détails, feront une énorme différence sur le rendu global.

En l’occurrence, nous parlons des nombreuses poignées qui sont visibles partout dans votre maison. Vous ne les remarquez peut-être pas, mais elles tiennent une place centrale dans l’esthétique générale de votre maison. Ce sont ces petits détails qui font la différence.

Pour obtenir un intérieur plus moderne, vous pouvez donc remplacer vos poignées de portes, de placards, de tiroirs, etc. Choisissez des modèles au look moderne, qui s’assortiront harmonieusement avec votre déco. Aujourd’hui, la tendance est plutôt en faveur des poignées de porte au style épuré, en métal mat, brossé ou brillant. Du côté des poignées de placard, la sobriété est également de mise. Une simple barre métallique ou un bouton en métal discret seront parfaits.

3. Modernisez vos volets

Ensuite, il est intéressant de moderniser vos volets. Contrairement à ce que l’on croit, ce type de travaux n’est pas forcément très coûteux et peut même vous permettre de réaliser d’importantes économies d’énergie par la suite. C’est possible grâce à une meilleure isolation, qui réduit voire supprime les fuites d’air.

L’idéal est d’installer des volets roulants, à moteur de préférence. Si vous possédez déjà des volets roulants manuels, il vous suffit de les moderniser en leur ajoutant un moteur tubulaire adapté. Vous avez également le choix entre un modèle filaire, avec un bouton mural, et un modèle télécommandé.

Et si vous avez encore des volets à l’ancienne (à galandage ou à battants), nous vous conseillons de les remplacer par des volets roulants en rénovation. Vous trouverez des modèles sur mesure à quelques dizaines d’euros. Sur un site comme celui de Domondo , vous pouvez personnaliser un volet roulant en rénovation parfaitement compatible avec votre fenêtre grâce à son coffre intégré.

Notez que l’installation de volets roulants motorisés nécessitera peut-être quelques adaptations électriques pour alimenter le système. Cette procédure n’est pas compliquée, mais si vous êtes peu à l’aise avec ces manipulations, mieux vaut demander de l’aide à un professionnel (ou à un ami qualifié).

4. Aménagez votre extérieur

Lorsqu’on modernise une maison, on pense souvent à l’intérieur mais pas à l’extérieur. Pourtant, votre jardin pourrait apprécier quelques améliorions à moindre coût !

À ce niveau, de nombreuses options s’offrent à vous:

* Plantez des fleurs et des arbustes qui agrémenteront joliment votre terrain. Si vous n’avez pas la main verte, optez pour des variétés qui ne requièrent qu’un entretien minimal.

* Créez un ravissant chemin en cailloux ou en pavés pour habiller votre jardin et vous permettre d’y circuler plus confortablement.

* Aménagez un salon de jardin sur votre terrasse. Il existe des meubles d’extérieur à des prix très abordables – et il est aussi possible d’en fabriquer vous-même à partir de bois ou de palettes recyclées.

* Installez une voile d’ombrage. Moins coûteuse que la plupart des stores extérieurs, elle vous protégera efficacement du soleil.

5. Posez du papier peint amovible

Enfin, que diriez-vous d’utiliser du papier peint amovible ? En matière de rénovations peu coûteuses, le rafraîchissement des revêtements de sols, murs et plafonds est une piste formidable. Visuellement, cela donne un coup de neuf immédiat.

Dans cette idée, nous pourrions vous proposer la solution classique, qui consiste à repeindre les murs ou à poser un nouveau papier peint. Mais nous avons une alternative pour vous: le papier peint amovible . Cette petite innovation est parfaite pour les gens qui aiment changer régulièrement de déco d’intérieur sans entreprendre de gros travaux. Sur le principe du sticker mural, le lé se colle en un clin d’œil sur le mur et vous pouvez le décoller quand vous le souhaitez.

De plus, le papier peint amovible est notamment intéressant si vous voulez avoir un revêtement différent sur certains murs. Par exemple: deux murs d’une couleur, un troisième d’une autre couleur et le dernier avec des motifs. Ou encore tous les murs d’une même couleur, mais quelques mètres à motifs.

Ces idées devraient vous inspirer pour vos rénovations à moindre coût. Si votre budget est vraiment limité, ne les entreprenez pas toutes en même temps. Procédez par étapes.



