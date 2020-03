Certains modèles de Land Rover Defender sont ouverts à l’arrière. Comme un pick-up classique, ils comportent une benne dans laquelle vous pouvez transporter beaucoup d’affaires. Et parfois, même les sièges avant sont à l’air libre. C’est le cas de votre Defender ? Vous aimeriez être mieux protégé lorsque vous roulez ? Vous voudriez que votre chargement soit à l’abri ? Installez une capote sur votre véhicule ! Lisez cet article pour trouver le modèle qui conviendra le mieux à vos besoins.

Une bâche en tissu

Pour fermer votre Land Rover Defender ouvert, vous pouvez opter pour une bâche en tissu. Grâce à ses traitements spéciaux ( antifongiques , etc.), le textile est suffisamment étanche pour protéger les passagers et le chargement contre les intempéries et les rayons du soleil. Et la gamme se décline en plusieurs teintes, pour mieux s’assortir au reste du véhicule. Par ailleurs, il existe différents types de bâches pour Defender, adaptés à divers usages et modèles de véhicules:

1) La bâche bikini

D’abord, vous trouverez la mini bâche, appelée « bikini top ». Comme son nom l’indique, elle est de très petite taille et sert à couvrir les sièges conducteur et passager. L’installer permet de créer une cabine devant. Elle se fixe à l’aide de sangles à l’avant, au niveau du pare-brise, et à l’arrière des portières.

Cette option est pratique si votre objectif est de protéger les passagers, mais que votre équipement à l’arrière n’a pas besoin d’être couvert. Compacte et économique, la bâche bikini s’installe en un clin d’œil sur un Land Rover Defender et peut s’enlever tout aussi facilement.

2) Une bâche complète

Ensuite, vous pouvez vous tourner vers la bâche complète, qui ferme la cabine et l’arrière de la benne. Il existe de nombreux formats, qui conviennent à tous les modèles de Defender. Vous avez aussi le choix entre plusieurs types d’ouvertures et de fixations, avec ou sans fenêtres arrière et/ou latérales.

Par exemple, un site comme https://www.land-revision.com/3039/Exmoor-Trim-Baches vous propose de multiples bâches pour Defender 90, de styles et couleurs variés. Par ailleurs, afin de fixer solidement votre bâche sur votre véhicule, assurez-vous d’avoir le kit d’arceaux adéquat.

Avantages & inconvénients de la bâche en tissu

Concrètement, la bâche en tissu est intéressante si vous cherchez la flexibilité et la facilité d’installation. Vous pouvez la fixer quand les conditions météo sont désagréables et l’enlever si vous voulez profiter du beau temps. C’est également une solution très économique. Et si vous choisissez bien votre capote en tissu, vous profiterez d’une bonne isolation thermique.

En revanche, le textile reste moins robuste que la tôle, ce qui réduit la résistance aux fortes intempéries et aux chocs. Potentiellement, la bâche apporte alors une sécurité moindre. De plus, l’étanchéité est aussi moins efficace qu’avec une capote rigide. Enfin, le tissu requiert un entretien plus important, afin de préserver ses performances et d’augmenter sa durée de vie.

La capote en tôle rigide

Votre autre option est la capote rigide. Cette pièce de carrosserie permet de fermer solidement votre Land Rover Defender. Elle assure ainsi une protection accrue et présente une durabilité bien plus élevée que la toile, sans demander un entretien élevé.

En outre, une telle extension vous permet aussi d’ajouter à votre Defender d’autres équipements particulièrement utiles. Puisqu’il s’agit d’une véritable carrosserie, vous pouvez notamment y fixer une galerie de toit, une échelle à l’arrière ou encore une roue de secours. Il est même possible de choisir un modèle comportant des vitres spéciales, par exemple teintées et/ou coulissantes. Pour plus de sécurité, pensez également aux grilles de protection latérales sur les fenêtres.

Néanmoins, la capote rigide est beaucoup moins flexible que la bâche: une fois posée, vous ne pouvez pas l’enlever sans contrainte. De plus, cet équipement est bien plus coûteux qu’une capote en tissu. Voyez plutôt cette option comme une transformation définitive de votre Defender ouvert en modèle fermé.

Toutes ces options sont viables et intéressantes. Le choix dépendra surtout de vos préférences. Prenez donc le temps de bien réfléchir à vos besoins en amont.