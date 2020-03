Dernière édition: 22/03/2020 @ 10:58:30

Légende : L'année 2020 nous réserve encore de beaux cadeaux pour profiter du meilleur du jeu sur Nintendo 3DS, mais rien ne vaut les bons classiques.La Nintendo 3DS est un système de jeu portable qui existe depuis 2011. Pour cette raison, il existe une grande variété de jeux disponibles pour les joueurs. Certains des meilleurs comprennent des remakes des favoris des fans, des suites de franchises rentrées dans les annales et bien sûr, des nouveautés.Cet adorable jeu de construction de ville a été encore amélioré grâce à l'ajout de la fonction amiibo . Collectionnez des figurines amiibo de vos personnages Animal Crossing préférés et connectez votre amiibo à votre Nintendo 3DS pour les ajouter à votre ville.Dans Fire Emblem, vous pouvez choisir qui vous dirigerez parmi une variété de classes et de compétences dans de nombreux profils de personnages. Vous et vos soldats pourriez sauver le monde dans ce RPG basé sur la stratégie.Incarnez le héros bien-aimé du film Lego, Emmett, et plus de 90 autres personnages en battant Lord Business. Basé sur le film Lego, ce jeu amusant est une excellente option pour les jeunes enfants.Le plaisir de Luigi's Mansion se poursuit dans cette suite présentant plus de manoirs, Dark Light et Polterpup. Préparez votre aspirateur et partez à la chasse aux fantômes!Choisissez votre pilote et votre kart et emmenez-le sur les pistes! Il s'agit du premier Mario Kart où les adversaires se retrouvent à rouler non seulement sur la route, mais aussi dans de nouveaux environnements dans les airs et sous l'eau !Apportant la 3D au monde des plates-formes, Super Mario 3D Land offre tout ce que nous connaissons et aimons de la franchise Mario avec une véritable expérience 3D! Vous retrouverez également le retour de l'adorable Tanooki Mario.: Ocarina of Time est depuis sa sortie dans les années 1990 un favori parmi les fans de la série Legend of Zelda. De la Nintendo 64, il a été refait avec des graphismes 3D uniquement pour cette console afin que les joueurs puissent profiter de la nostalgie avec une petite mise à niveau.Dans le remake 3D de ce jeu Zelda unique, vous affrontez le casse-tête ultime de sauver la ville de la destruction de la lune alors qu'elle se fraye un chemin dans le village en trois jours.Dans ce jeu, Link peut voyager à travers Hyrule et Lorule à l'aide d'un mécanisme 2D unique. Vous devez résoudre des énigmes dans les donjons, combattre des ennemis et sauver la princesse Zelda.Découvrez Ultra Beasts et affrontez la Team Rainbow Rocket pour garder la région d'Alola en sécurité pendant que le voyage Pokémon se poursuit dans Pokemon Ultra Sun. Parmi d'autres Pokémon légendaires exclusifs, vous aurez l'opportunité de voir votre Pokémon Cosmovum évoluer en Solgaleo.Pokémon Ultra Moon est une autre option pour trouver des Ultra Beasts dans la région d'Alola en tant que dernier entraîneur Pokémon. Dans cette version du jeu, votre Pokémon Cosmovum évoluera en Lunala.Découvrez plus de Pokémon dans la région de Hoenn en tant que nouveau dresseur de Pokémon et apprenez-en plus sur la Mega Evolution Pokémon. Développez vos compétences pour attraper le Pokémon légendaire, Groudon.Si le Pokémon Kyogre légendaire est plus à votre goût, vous voudrez peut-être explorer la région de Hoenn avec Pokémon Alpha Sapphire! Découvrez le type d'équipe que vous pouvez constituer en partant à la découverte des secrets des Mega Evolutions Pokémon.De nouveaux Pokémon arrivent dans la région de Kalos! Échangez et combattez votre Pokémon avec de vrais joueurs en ligne. Dans cette version de Pokemon, vous aurez l'opportunité exclusive d'attraper Xerneas.Pour finir cette liste, Super Smash Bros a fait son chemin vers la Nintendo 3DS! Combattez avec certains de vos personnages Nintendo préférés dans des mondes à partir d'une très grande variété de jeux amusants et passionnants.Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux jeux Nintendo 3DS disponibles.. Amenez la ville à l'intérieur de votre maison avec Animal Crossing : New Leaf et les options d'adorables personnages amiibo ou installez-vous dans le confort d'un jeu qui a marqué votre jeunesse avec un remake moderne de The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D,Alors, à quoi allez-vous jouer aujourd'hui ?