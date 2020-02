De nombreuses études ont démontré que les employés heureux sont plus productifs au travail. Être à l’écoute de ses employés, favoriser les ondes positives, motiver ses troupes, booster la créativité, est la clé de la réussite au sein d’une entreprise. Il est important que vos employés s’épanouissent et pensent que venir au travail est un plaisir et non une corvée. Sinon cela se ressentira sur vos résultats à la fin du mois. Car lorsqu’une personne est prise d’émotions négatives, elle n’arrive pas à se concentrer.

Il y a différentes façons de rendre vos employés heureux et épanouis. Comme des séances de stretching le matin pour bien commencer la journée. Prendre un verre tous ensemble le vendredi soir avant de partir en weekend. Organiser des tournois de babyfoot en équipe. Ou encore, des meetings décontractés autour d’un bon café chaud. Cela permet d’échanger et de renforcer les liens entre vos employés. Un environnement de travail humain et chaleureux influence positivement le moral et le travail de vos employés. Vous êtes tous gagnants.

Il y a une chose qui rend particulièrement les gens heureux, ce sont les cadeaux. Offrir un cadeau à vos employés est la preuve que vous tenez à eux et que vous voulez les remercier pour leur performance. Comme nous aimons rendre les gens heureux nous allons vous aider à les choisir. Voici notre sélection de cadeaux que les employés apprécient le plus:

Des écouteurs

Cela dépend des personnes, certaine ont besoin du plus grand calme pour pouvoir se concentrer, d’autre d’écouter de la musique. Cependant une analyse menée par LinkedIn et Spotify en 2017 confirme que 80% des français estiment que la musique améliore leur productivité au travail . Alors pour satisfaire tout le monde et éviter que votre bureau se transforme en festival de music, offrez des écouteurs à vos employés, et améliorez leur concentration.

Un carnet de notes

Non ce n’est pas ringard ! Aussi stupéfiant que cela puisse être, il existe encore des personnes qui lisent et qui utilisent un stylo pour écrire sur une feuille de papier. Mettre vos pensées et idées à plat dans un carnet de notes est bénéfique pour votre bien être. Cela permet également de pouvoir garder une trace de vos écrits, et de les relire des années après. Vos employés pourront donc laisser libre court à leurs idées, et faire travailler leur imagination et leur créativité.

Un mini baby-foot

On vous l’a déjà dit, mais on ne vous le répètera jamais assez : être détendu au travail est primordial. Et quoi de mieux pour se détendre que de passer du bon temps et rire avec ses collègues ? Un mini baby-foot est parfait pour passer un moment convivial ensemble, et renforcer la cohésion d’équipe. Vous pouvez même organiser de véritables tournois avec une récompense à la clé. Parfait pour mettre un peu de piment dans leur routine de travail.

Un conférencier

Le conférencier deviendra le meilleur ami de vos employés, et leur facilitera la vie. On connait tous ce moment où quelqu’un nous demande un stylo, une carte de visite, une feuille pour écrire… vous connaissez la suite ? Oui, ce fameux moment où vous vous retrouvez accroupi par terre à vider votre sac, peuplé d’un écosystème entier. Grâce à cette petite pépite qu’est le conférencier, vos employés pourront y ranger tout ce qui leur semble important. Documents, carnet de notes, stylo, calculatrice, carte de visite… le conférencier regroupe tout ce dont ils ont besoin, et ils seront prêts à dégainer dans n’importe quelle situation.

Un porte-cartes de visite

Il n’y a rien de plus gênant que lorsqu’on vous demande votre carte de visite et que vous sortez un vieux porte-monnaie délabré datant de vos années lycée. Niveau « perte de crédibilité » on est au max. Entretenez l’image de votre marque et offrez un porte-cartes de visite à vos employés. En personnalisant ce porte-cartes de visite avec le nom ou le logo de votre entreprise, le regard du destinataire sera automatiquement captivé, avant même que votre employé ne sorte sa carte de visite.

Le pot à crayons compartimenté

Au sein de votre entreprise les bureaux ressemblent à des champs de bataille jonchés de crayons, ciseaux, colle, trombones… et vous en avez plus qu’assez ? Avant de réprimander vos employés au risque de les freiner dans leur créativité, offrez-leur un pot à crayons compartimenté. Cela les aidera à mieux s’organiser, et à ne pas perdre du temps en cherchant ce dont ils ont besoin. De plus, certains modèles sont dotés de fonctions atypiques, comme un chargeur sans fil ou une enceinte pour écouter de la musique. Ludique et pratique, « what else » ?

La clé USB

Vous connaissez ce sentiment de désespoir intense lorsque votre ordinateur vous plante et que vous n’aviez pas enregistrer votre travail ? Ou lorsque vous supprimez un dossier comportant un mois de travail et que vous n’arrivez plus à mettre la main dessus ? Nous espérons sincèrement que non. Ce n’est pas une légende urbaine mesdames et messieurs, il faut TOUJOURS enregistrer son travail sur une clé USB ou un disque dur externe. Alors pour le self-control et le bien-être de vos employés, n’hésitez pas à leur offrir des clés USB.

La batterie externe

Votre téléphone est l’extension de votre bras. Il détient toute votre vie et sans lui vous êtes perdu. Être à court de batterie n’est pas envisageable pour vos employés, soulagez leur stress en leur offrant une batterie externe. Facile à emporter, elle les accompagnera tout au long de leur quotidien. Fini les 1% qui donne la boule au ventre !