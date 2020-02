Les enfants vont sur internet de plus en plus jeunes. Mais ce média les expose à de nombreux risques, dont ils ne sont pas toujours conscients. De plus, les enfants sont souvent plus vulnérables, ce qui augmente d’autant plus les risques. Nous vous proposons donc 5 façons d’améliorer la sécurité de votre enfant sur internet:

1. Expliquez-lui les risques

La première chose est de discuter du sujet avec votre enfant. Comme pour toutes les choses de la vie, votre rôle de parent est de l’informer, de l’écouter et de le guider. Cela vaut aussi pour internet. L’idée est de le sensibiliser aux dangers d’internet et de l’encourager à l’utiliser de manière sûre et responsable.

Notamment, expliquez à votre enfant qu’il ne faut jamais partager d’informations personnelles en ligne. N’importe qui pourrait y accéder, et il est quasi impossible de les supprimer une fois qu’elles sont publiées. N’hésitez pas à parler de votre propre expérience, sans pour autant vous montrer moralisateur. La discussion et l’échange sont essentiels.

2. Installez un VPN

Pour sécuriser au mieux la navigation de vos enfants, il est préférable d’utiliser un VPN . Concrètement, un réseau privé virtuel améliore la confidentialité et la sécurité sur internet.

Pour ce faire, il crypte toutes les données liées à votre activité en ligne, et empêche quiconque (sites, fournisseur d’accès à internet…) de connaître à votre adresse IP. Notez que l’IP permet d’accéder à de multiples données sur un utilisateur; cette information est donc très prisée. Grâce à un VPN, la connexion est plus sécurisée, tout en préservant la vie privée de votre enfant.

Avant de choisir un VPN, prenez le temps de faire des recherches et de comparer les options.

3. Encadrez son activité en ligne

Ensuite, vous devez rester vigilant lorsque votre enfant est sur internet. Sans pour autant surveiller toute son activité, vous devez au moins l’encadrer. Installez par exemple un logiciel de contrôle parental pour filtrer sa navigation. Vous pouvez également sécuriser votre réseau sans fil domestique pour garder un œil sur son activité en ligne.

Bien sûr, votre niveau de « surveillance » dépendra de l’âge de votre enfant.

4. Activez un antivirus

En complément de votre VPN, utilisez aussi un antivirus performant. Il protégera l’ordinateur contre toutes sortes de malwares. De cette façon, même si votre enfant télécharge un programme malveillant ou un fichier comportant un virus, votre système ne sera pas en danger.

Pour une sécurité optimale, pensez à ajuster les paramètres de votre antivirus et assurez-vous de le mettre à jour dès que nécessaire.

5. Fixez une limite de temps pour l'utilisation d'internet

Enfin, les risques d’internet peuvent aussi découler d’une utilisation trop longue ou trop fréquente. Surtout chez les plus jeunes, une immersion prolongée sur internet peut avoir de réelles conséquences: troubles de la concentration, troubles du sommeil, hyperactivité, déconnexion de la réalité, etc.

Pour limiter ces risques, fixez donc une limite de temps pour l'utilisation d’internet. Ici encore, expliquez-en les raisons à votre enfant.

Conclusion

Mêlez pédagogie et outils de protection afin que votre enfant puisse naviguer sur internet en toute sécurité (ou presque) !