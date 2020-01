De nombreux aspects contribuent à la création du livre photo parfait. Format et style de l’album, disposition des images, insertion de légendes… et bien sûr, les photos ! Pour que votre album photo soit réussi, il faut que les clichés qui le composent le soient également. Cela passe notamment par l’angle de la prise vue. Un même sujet aura un rendu bien différent selon l’angle auquel la photo a été prise. L’angle reflète aussi le style du photographe, tout en apportant une dimension supplémentaire au cliché. Nous avons sélectionné les meilleurs angles pour sublimer votre album photo:

En contre-plongée

Tout d’abord, la prise de vue en contre-plongée apporte une impression de hauteur et de grandeur au sujet. Cet angle a également tendance à allonger et affiner la silhouette.

Par exemple, choisissez cet angle de vue pour photographier des gens debout. À cet effet, vous pouvez vous asseoir ou même vous coucher sur le sol, selon le rendu désiré. Idem si vous photographiez des enfants: mettez-vous à leur hauteur, voire légèrement plus bas pour les mettre en valeur.

De même, la contre-plongée est idéale pour sublimer les photos d’arbres ou de bâtiments. Vous refléterez ainsi leur côté majestueux.

Ou en plongée

À l’inverse, vous pouvez sublimer un paysage en réalisant des photos en plongée. Cet angle peu habituel donne l’impression de dominer le décor et vous permet des prises de vue larges. Idéal pour prendre une photo en haut d’une montagne ou au sommet d’un bâtiment !

De plus, photographier depuis un point en hauteur est une belle façon de capturer une scène de vie. Par exemple, lors d’un repas de famille en extérieur, prenez de belles photos en plongée depuis une fenêtre de la maison.

Sous l’eau

Encore plus originale, la prise de vue sous l’eau sera du plus bel effet ! La seule condition est d’utiliser un appareil photo étanche. Que vous alliez à la piscine en famille, à la mer avec des amis ou faire de la plongée en amoureux, emportez votre appareil et capturez de magnifiques clichés sous l’eau.

À la mer, vous pourrez aussi obtenir de belles photos de poissons, de plantes ou de rochers. Au retour de vos vacances, vous pourrez alors créer un joli album photo digital sur un site comme https://www.milkbooks.com/fr/photo-albums/ . Associez des images sous l’eau et en dehors, et ajoutez des annotations au fil des pages. Vous aurez alors un magnifique album photo de vacances !

Un panorama

Vous voulez mettre des paysages époustouflants en valeur ? Prenez des photos panoramiques ! Ne vous contentez pas d’un ratio classique et optez plutôt pour un format très allongé. Avec les technologies actuelles, il est facile de prendre des photos très larges, pour capturer un paysage dans son ensemble… ou avoir tous les membres de la famille sur un seul cliché.

Pour aller encore plus loin, osez les photos à 360 degrés ! En faisant le tour de vous-même pendant la prise de vue, vous photographierez le paysage dans son ensemble. Cette technique est formidable pour créer un cliché immersif.

Conclusion

Essayez ces angles pour sublimer vos futures photos !