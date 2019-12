Pour une petite entreprise, la visibilité est un réel challenge. Elle doit redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour réussir à se faire connaître et gagner la confiance de ses cibles. C’est essentiel pour sa pérennité ! Contrairement aux grandes organisations qui disposent souvent d’un budget dédié assez important et d’un réseau plus vaste, les PME doivent composer avec des moyens limités. Néanmoins, il est tout à fait possible d’être plus visible, quelle que soit l’ampleur de la structure. Voici donc quelques idées pour avoir une meilleure visibilité de votre PME en 2020.

Appuyez-vous sur votre réseau

Une PME est certes une petite structure, mais chacun de ses membres possède son propre réseau. En combinant vos efforts, vous pouvez alors toucher beaucoup plus de personnes. Invitez donc tous vos collaborateurs à parler de votre activité à leur entourage, aussi bien personnel que professionnel.

Avec le bouche à oreille, les informations vont se répandre progressivement, ce qui augmentera votre visibilité. Cette approche est notamment intéressante pour créer l’engouement autour d’une entreprise locale ou pour recevoir des candidatures.

Développez une stratégie de marketing & communication

Ensuite, malgré sa petite taille, votre PME a aussi besoin d’une ligne directrice en matière de communication. Si elle veut gagner en visibilité en 2020, elle doit absolument définir une stratégie de marketing et communication pour l’année. L’idée est de vous fixer des objectifs clairs, mesurables et atteignables (selon le principe des objectifs SMART ); puis de lister des actions concrètes pour les atteindre.

Bien sûr, votre stratégie doit tenir compte de vos moyens, qu’ils soient financiers, humains, matériels et temporels. Et tout au long de l’année, veillez à suivre leur évolution.

Participez à des événements

L’une des actions de communication qui vous aidera à gagner en visibilité est la participation à des événements. Étudiez les différents salons, foires et autres événements en lien avec votre activité, qui ont lieu à des endroits pertinents pour vous. L’objectif principal est de rencontrer vos cibles, d’avoir l’occasion de leur présenter vos offres en direct, de discuter avec elles, etc.

Mais ce n’est pas tout ! Participer à des tels événements vous permet aussi de communiquer avant, après et même pendant. Souvent, les organisateurs diffusent la liste des exposants, ce qui vous offre une belle visibilité. En complément, communiquez vous-même sur votre participation.

Distribuez des objets publicitaires à vos couleurs

Ensuite, il s’avère que distribuer des objets promotionnels est une autre façon très efficace de gagner en visibilité. Combien de stylos publicitaires avez-vous eu entre les mains ? Combien avez-vous reçu de clés USB sérigraphiées en cadeau ? Combien de marques vous ont offert un tote bag imprimé, un t-shirt ou un mug personnalisé ? Et vous vous en souvenez parfaitement. Il est même probable que vous continuiez à utiliser ces objets au quotidien.

Adoptez donc la même approche en offrant des cadeaux d’affaires publicitaires. Choisissez les articles en fonction de votre public, et distribuez-en dès que l’occasion se présente. Pour une visibilité optimale dans la rue, vous pouvez par exemple opter pour un sac en tissu personnalisé. Sur un site comme https://www.maxilia.fr/ , vous avez le choix entre divers formats et styles, et pouvez ajouter des illustrations et/ou inscriptions. Les destinataires seront ravis d’avoir un sac en tissu personnalisé pour transporter les affaires, et afficheront votre marque par la même occasion.

Utilisez la presse

Enfin, la presse peut également vous faire gagner en visibilité rapidement. Selon votre stratégie, préférez la presse locale ou thématique, en ligne et/ou écrite.

Dans tous les cas, l’idée est de profiter de l’influence d’un journal ou d’un magazine pour diffuser vos messages à une plus large audience. En pratique, vous pouvez publier des publicités (dans une optique purement commerciale) ou des articles permettant de découvrir / mieux connaître votre PME. Le choix dépend de vos objectifs, de votre offre, de vos cibles et de votre budget.

Conclusion

En 2020, combinez ces 5 approches pour faire connaître votre PME et la rendre plus visible. Pensez aussi aux partenariats, qui peuvent décupler votre visibilité.



Dernière édition: 20/12/2019 @ 07:48:29