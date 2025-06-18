After God tome 7

After God est une série toujours en cours de parution au Kapon et qui a connu neuf tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Dans un Japon dévasté par l’invasion d’entités appelées « dieux », l’humanité est réduite à des communautés isolées, entourées de zones dangereuses inhabitables. De ces dieux, beaux ou difformes, émane une présence qui cause une mort immédiate à ceux qui les contemplent. Ainsi, le culte s’est mué en suicide, et la divinité en menace mortelle. Le gouvernement, incapable de contrôler la situation, confie le contrôle à une organisation scientifique appelée le Laboratoire de Recherche Anti-Dieu, qui cherche à comprendre la nature de ces créatures sous le froid acronyme d’IPO (Organisme Interdit à l’Idolatrie). C'est dans ce décor que se croisent les chemins de deux personnages clés : Sachiyuki Tokinaga, une chercheuse de laboratoire accablée par la culpabilité et le désespoir ; et Waka, une adolescente déterminée à détruire tous les dieux après la disparition de son amie dans les zones interdites. Leur rencontre, apparemment fortuite, donne naissance à une relation symbiotique, empreinte de conflits et de révélations.Le volume 7 commence par une image déchirante de Tokinaga . L'ecchymose s'est étendue depuis et touche maintenant son visage et sa main droite. Tokinaga ne semble pas être une personne ordinaire, alors cette tache de naissance pourrait-elle y être liée ? Une réunion s'est tenue à l'institut de recherche afin de faire le point sur les progrès accomplis jusqu'à présent et de discuter des contre-mesures futures. Il s'agissait de la première introduction en bourse que l'humanité ait jamais vaincue. On demande ensuite à Waka de retourner auprès de Saga. Si Waka est présente, on a moins besoin d'elle. En réalité, Waka a attiré l'attention de l'IPO, et si Alura, qui est à l'intérieur, venait à s'échapper, elle serait incontrôlable, ce qui est préoccupant. La tenir éloignée du dangereux Tokyo semble être la meilleure solution. Mais Waka veut avoir un dernier rendez-vous ! Un sentiment authentique a laissé échapper quelques mots lors d'une réunion sérieuse. Et donc, accompagnée de son garde du corps, elle est allée à un rendez-vous ! Nous avons fini par arriver à Osaka… dans un love hôtel ! Nous pension qu'avoir deux gardes du corps était le pire, mais Wakana semblait comprendre et, étonnamment, ça lui plaisait beaucoup. C'est alors que Tokinaga a pris une décision inattendue. Il a en fait mélangé son propre sang à la boisson de Wakana. Il semble qu'il ait agi ainsi parce qu'il a compris que son sang était la condition de l'apparition d'Alula , et il semble avoir quelque chose à dire. En clair, il semblerait que Tokinaga veuille être tué par Allra . Le pouvoir de Tokinaga est de modifier le monde. Il remonte le temps à maintes reprises, changeant le cours des événements et agissant différemment pour créer une situation qui lui permette d'atteindre ses objectifs. Cependant, cette capacité semble avoir un nombre d'utilisations limité ; à chaque utilisation, les ecchymoses s'étendent et, finalement, elle devient inutilisable. Cette histoire est-elle une version modifiée par Tokinaga ? Tokinaga aspire à l'amour dans son esprit, mais son corps ne le ressent pas ; son esprit souffre de la cruauté et de l'humiliation, mais son corps en est avide.Tokinaga est tellement pervers qu'Arura en est dégoûtée, haha. Alula lui dit calmement : « C'est le genre de personne qui ne devrait pas se mêler de ce genre de choses », haha. Et Yakou, qui a surpris cette conversation.. Les deux gardes du corps s'amusaient au karaoké pendant que les deux tourtereaux entraient dans un love hôtel ! Qu'est-ce qu'ils font, ilss'éclatent ! Se faire prendre par eux serait terrible. Mais le fait qu'il ait réussi à s'échapper armé même après avoir été capturé est impressionnant ! Nous pensions que si on était piégé dans cette boîte transparente, on ne pourrait pas s'échapper, mais il s'avère qu'elle était simplement faite de bois de cyprès et qu'elle était transparente. Finalement , Alula , ou plutôt Waka , décida de rester à Tokyo. Il semblerait qu'Arura répande une épidémie à Saga , et Tokinaga a dû revenir après avoir vu ce futur. C'était trop mignon comme Alula était gourmande. Elle a mangé un parfait glacé et maintenant elle a une migraine glacée. Tokinaga parle sérieusement, mais l'atmosphère n'est pas vraiment tendue. La conversation avec Alula est terminée. Bien qu'il soit sous l'œil vigilant d'un dieu, son insouciance est probablement une source de réconfort pour Tokinaga . Et de nouvelles informations, inconnues de l'humanité émananet. Il existe un dieu qui porte ce nom. Tokinaga semble connaître ce dieu, qui apparaît comme une combinaison de caractéristiques d'autres dieux. Il est rassurant d'entendre Orokapi dire que peu importe qui il est, quoi qu'il arrive désormais il semblerait qu'il soit du côté de Tokinaga . Quand on se penche sur son passé..il avait tué 80 personnes. On disait que sa mère était la dirigeante d'un groupe religieux douteux, mais ce n'était pas le cas. Au départ, c'était une petite école de calcul mental, mais à cause du tapage médiatique autour d'elle, elle s'est transformée en un groupe suspect. Dans ces circonstances, l'état mental de la mère s'est détérioré et elle s'est progressivement affaiblie. Le garçon qui a entendu l'histoire (le garçon qui contrôlait et libérait les oursons en gélatine animés) a pris conscience de l'horreur de Yakou et est venu à Tokinaga pour obtenir de l'aide. Il est confirmé que Tokinaga est « un humain plus fort qu'un dieu » ! Le prochain objectif de l'humanité ? Un garçon de la faction est venu voir Tokinaga, mais pourrons-nous obtenir des informations de sa part ?Ce tome est pratique car il commence par un récapitulatif des événements précédents. Waka a enfin un rendez-vous avec Tokinaga, mais il s'avère que ce dernier voulait juste parler en tête-à-tête avec Alula. Tokinaga est bien plus excentrique que nous le soupçonnions. On dirait un pervers qui voyage dans le temps pour se faire tuer de la meilleure façon possible. Apparemment, il essaie de protéger les gens d'Ibo.Date de parution : 18 Juin 2025Editions : Glenat Manga