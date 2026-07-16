Depuis deux décennies, Disgaea est l'une des franchises phares de Nippon Ichi Software et reste une référence encore aujourd'hui. Cependant, en raison de son genre de jeu de stratégie au tour par tour , il a eu du mal à percer auprès du grand public, qui privilégiait les jeux d'action. De ce fait, la popularité de la série est restée cantonnée à un public de niche. Constatant le vieillissement de ses fans, Nippon Ichi Software chercha des moyens de rendre la franchise plus accessible aux jeunes joueurs. L'une des solutions consistait à transformer sa formule de stratégie au tour par tour en un RPG d'action trépidant. C'est ainsi que naquit Disgaea Mayhem . NA , un mercenaire aguerri, est convoqué par Tichelle , la Super Duper Souveraine, dans un vaste royaume où des démons de toutes sortes s'affrontent pour le pouvoir. Là, il reçoit une mission dont les détails le laissent sans voix. Le père de Tichelle, un ancien souverain aujourd'hui décédé, avait créé un plat nommé le Pouding au Lustre Pur. Malheureusement, son peuple s'est révolté et a tout dévoré. Désormais, il souhaite récupérer le pouding intact et engage donc NA pour accomplir cette tâche. Malgré l'étiquette de « jeu de rôle d'action » qu'il porte, Disgaea Mayhem est essentiellement un jeu de type Musou, où vous affronterez de nombreux ennemis à la fois sur un seul écran et pourrez les éliminer d'un coup d'épée. Dans ce jeu, vous incarnez NA, un mercenaire et le seul personnage jouable. Bien qu'il s'agisse d'un jeu de type Musou, vous n'affronterez pas des centaines ou des milliers d'ennemis, mais seulement une dizaine ou une vingtaine à la fois.Le jeu propose des commandes assez simples et classiques. Carré pour les attaques faibles, Triangle pour les attaques fortes, X pour sauter, O pour faire une esquive, R1 pour bloquer et L1 pour utiliser les compétences. Côté mécanique, le système de combat est également très réussi. Bien qu'il n'y ait qu'un seul personnage jouable, NA peut utiliser une grande variété d'armes, notamment des épées et des lances. Chaque arme possède ses propres animations d'attaque ; il est donc conseillé d'expérimenter avec chaque type pour trouver celui qui correspond le mieux à votre style de jeu. Ce jeu utilise un système de niveaux. Il suffit d'entrer dans un niveau, puis de vaincre tous les monstres présents avant d'affronter le boss pour gagner. Le gameplay est incroyablement simple et direct, mais c'est justement ce qui le rend répétitif à force de se répéter. Les ennemis rencontrés ne représentent jamais une réelle menace. Même le boss peut être vaincu si l'on sait esquiver ou parer au bon moment.Pour un jeu prévu pour 2026, les graphismes de Disgaea Mayhem font un peu bon marché. Les modèles 3D sont bâclés, les animations trop simplistes, et il n'y a même pas de synchronisation labiale pendant les dialogues (les textes sont heureusement sous-titrés en français). Globalement, le rendu est loin d'être digne d'un jeu PS5. En fait, de nombreux jeux PS3 offrent des graphismes supérieurs. Côté doublage, le jeu est plutôt impressionnant. NA et Tichelle insufflent une énergie positive à l'atmosphère loufoque de l'histoire. Quant à la musique, elle est entraînante et dynamique, en accord avec son thème décalé. Les fans de Disgaea sont probablement habitués à l'humour absurde de l'intrigue et des personnages. Bien que ce jeu conserve une part de cet humour, l'histoire dans son ensemble manque de profondeur et de motivation. De plus, le nombre limité de personnages rend les interactions entre eux peu développées. Nous avons apprécié les mécaniques de combat, mais le gameplay est très répétitif et, globalement, la campagne se termine en moins de 10 heures, contenu post-game inclus . Si des joueurs occasionnels s'y essaient, nous pensons qu'ils hésiteront à explorer davantage la série Disgaea. Si vous êtes simplement curieux, il est conseillé d'essayer la démo gratuite avant d'acheter la version complète. Notez que la version physique est livrée avec un mini artbook et un coupon pour télécharger la bande son.Sur le papier, Disgaea Mayhem a le potentiel d'être un spin-off correct de Disgaea. Le jeu conserve le style caractéristique de la série en mettant en avant l'humour absurde de ses personnages et de son histoire. Les mécaniques de combat sont plutôt bien pensées, mais la répétitivité du gameplay le rend vite lassant.