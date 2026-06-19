Deel acquiert le pionnier de la cybersécurité basée sur l’IA Clarity pour bâtir une identité numérique de confiance à l’ère de l’IA

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Deel, la plateforme mondiale de gestion des ressources humaines à laquelle font confiance plus de 40 000 entreprises pour recruter, gérer et rémunérer leurs équipes dans plus de 150 pays, annonce aujourd’hui l’acquisition de Clarity, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité basée sur l’intelligence artificielle, experte en vérification d’identité, détection des deepfakes et prévention de la fraude. Cette acquisition renforce les capacités de Deel en matière d’identité numérique de confiance tout au long du parcours collaborateur : de la vérification de l’identité et des contrôles d’antécédents avant l’embauche jusqu’au déploiement des équipements informatiques et à la sécurisation des accès après l’entrée en fonction. Les organisations disposent ainsi de nouveaux moyens pour faire face à une génération émergente de menaces de sécurité alimentées par l’IA.



Cette annonce intervient alors que Deel franchit, au premier semestre 2026, le seuil de 1,5 milliard de dollars de revenus récurrents annuels (Annual Recurring Revenue – ARR). Ce cap témoigne de la poursuite d’une croissance rentable et donne à l’entreprise les moyens d’accélérer ses investissements stratégiques dans l’intelligence artificielle ainsi que sa politique d’acquisitions ciblées. Ensemble, ces deux étapes illustrent la manière dont Deel réinvestit les fruits de sa croissance dans les technologies qui façonneront l’avenir du travail à l’échelle mondiale. L’entreprise investit non seulement dans des solutions améliorant la productivité grâce à l’IA, mais également dans les mécanismes de confiance et de sécurité indispensables à une adoption sereine de ces technologies.



« L’intelligence artificielle transforme profondément la manière dont les entreprises constituent leurs équipes internationales, mais elle redéfinit également le paysage des menaces », déclare Alex Bouaziz, cofondateur et CEO de Deel. « Les organisations ont besoin de bien plus qu’une simple vérification ponctuelle de l’identité : elles ont besoin d’une confiance continue. En intégrant Clarity et son équipe d’experts en IA de tout premier plan, nous renforçons notre capacité à intégrer directement des mécanismes d’identité numérique de confiance au sein de notre plateforme. Nos clients peuvent ainsi recruter, intégrer et gérer des équipes vérifiées partout dans le monde, tout en bénéficiant de protections évolutives capables de suivre le rythme de menaces toujours plus sophistiquées. »



Dans le cadre de cette acquisition, la technologie propriétaire de Clarity ainsi que son équipe d’ingénieurs rejoignent Deel afin d’accélérer le développement interne de capacités d’identité numérique et de cybersécurité conçues nativement pour l’IA. En reliant la vérification d’identité préalable à l’embauche au déploiement des équipements informatiques et à la gestion sécurisée des accès via Deel IT, Deel crée une couche d’identité de confiance couvrant l’ensemble du cycle de vie des collaborateurs. Cette acquisition vient également compléter l’écosystème existant de partenaires spécialisés dans les contrôles d’antécédents, en associant des solutions de vérification de premier plan à des technologies d’IA propriétaires afin d’aider les entreprises à recruter, intégrer et gérer leurs équipes internationales en toute sécurité.



« La confiance ne devrait pas s’arrêter après un contrôle d’antécédents effectué le premier jour », souligne Michael Matias, cofondateur et CEO de Clarity. « Nous avons créé Clarity pour permettre une vérification continue de l’identité à une époque où l’intelligence artificielle rend les tentatives de fraude plus convaincantes que jamais. Rejoindre Deel nous permet de concrétiser cette vision au sein de l’une des plus importantes plateformes mondiales de gestion des effectifs internationaux et d’aider les organisations à adopter l’IA en toute confiance, tout en renforçant leur sécurité tout au long du parcours collaborateur. »



Cette opération constitue la quinzième acquisition de Deel et illustre l’approche rigoureuse de l’entreprise en matière de croissance externe. Cette stratégie lui permet d’intégrer en interne des capacités d’IA différenciantes, tout en préservant la liberté de choix de ses clients et en maintenant une croissance fondée sur une gestion efficace du capital.



La transaction est désormais finalisée et les équipes de Clarity ont rejoint Deel. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur deel.com.