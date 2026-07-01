The Regalia of the Underdog tome 2

The Regalia of the Underdog est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Mag Garden. Tarte Aupoir Croqmonsieur est un fils de noble né avec une cuillère en argent dans la bouche, ce qui fait qu'il a toujours pris pour acquis tout ce qu'il a eu. Il traite les autres comme des roturiers et se voit déjà le nouveau roi. En effet, dans ce pays, le roi n'est pas décidé grâce à sa lignée, mais à la suite d'un tournoi nommé le TSR (Test de Sélection du Roi), et c'est la personne la plus forte pour se hisser au sommet qui monte sur le trône. Malheureusement pour Tarte, et bien qu'il soit très puissant à l'épée comme en magie, il va se faire ramener à la réalité par un des roturiers qu'il déteste. Suite aux paroles de son professeur, il va désormais décider d'acquérir sa puissance grâce à ses propres efforts. Mais il va vite découvrir que les autres candidats sont loin d'être faibles.« La défaite n'était que le début… » Tarte, un garçon arrogant né avec richesse, pouvoir et talent, découvre pour la première fois la défaite et les revers. Il est confronté à la réalité : il n'est qu'un simple tremplin pour les autres. Pourtant, il se relève. Il aspire à devenir roi, quitte à tout risquer. Mais les épreuves sont loin d'être terminées. La menace des « chasseurs de prétendants », qui cherchent à anéantir ses ambitions en silence, se fait de plus en plus pressante… !? La bataille pour le trône commence avec le revers d'un garçon lâche mais d'exception. Ce tome deux est amusant car il mélange différents éléments. Une compétition semblable à l'Examen des Chasseurs pour désigner le roi a commencé, mais elle dure un an. Les chasseurs qui traquent les candidats lui font découvrir une dure réalité. Tarte tente de s'enfuir, comme prévu, mais voyant ses compagnons, de véritables héros, se battre, il riposte à sa manière. Le roi actuel ressemble un peu trop à Uvogin, mais on aime bien que son maître soit un ancien type bestial. Espérons qu'il révélera bientôt sa véritable nature. Nous ne voyons pas encore bien le rôle du maître. Les règles sont simples, donc il pourrait très bien combattre à leurs côtés. Le drame entre la servante et Tarte était très poignant.La mère de Tarte a également été mentionnée, alors nous avons hâte de voir comment il survivra à cette bataille royale. Le décor et les personnages sont uniques et ne ressemblent à rien de ce que nous ayons vu auparavant dans un shonen. Les illustrations sont également excellentes. L'histoire est à la fois passionnée et émouvante. Le relatif bémol concerne le rythme de parution japonais, il s'est écoulé en effet plus de six mois entre la sortie du tome 2 et du tome 3, ce qui rend incertain de découvrir la suite sous nos latitudes avant Noël 2026 ...Nous n'avons jamais vu un personnage principal de shonen censé être un punching-ball, alors l'idée est géniale ! L'examen a déjà commencé mais c'est une mission qui dure un an ! De plus, on a découvert le passé de la bonne, et c'était lié à la mère de Tarte.Date de parution : 01 Juillet 2026Editions : Glenat Manga