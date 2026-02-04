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The Regalia of the Underdog tome 1
Publié le 03/08/2026 Dans Bandes Dessinées
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The Regalia of the Underdog est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Mag Garden. Tarte Aupoir Croqmonsieur est un fils de noble né avec une cuillère en argent dans la bouche, ce qui fait qu'il a toujours pris pour acquis tout ce qu'il a eu. Il traite les autres comme des roturiers et se voit déjà le nouveau roi. En effet, dans ce pays, le roi n'est pas décidé grâce à sa lignée, mais à la suite d'un tournoi nommé le TSR (Test de Sélection du Roi), et c'est la personne la plus forte pour se hisser au sommet qui monte sur le trône. Malheureusement pour Tarte, et bien qu'il soit très puissant à l'épée comme en magie, il va se faire ramener à la réalité par un des roturiers qu'il déteste. Suite aux paroles de son professeur, il va désormais décider d'acquérir sa puissance grâce à ses propres efforts. Mais il va vite découvrir que les autres candidats sont loin d'être faibles.

Tarte, un gamin gâté qui a tout – richesse, pouvoir et talent – ??suit un entraînement rigoureux pour passer l'examen de couronnement qui a lieu tous les 20 ans. Cependant, il perd face à Figo, l'homme qu'il a toujours persécuté, et son monde bascule… Ce manga isekai met en scène un personnage généralement dépeint comme un méchant antipathique dans le rôle du protagoniste. Les personnages qui deviennent ses alliés sont tous des héros, passionnés, déterminés et talentueux. Tarte, quant à lui, est timide, refuse d'admettre sa défaite et a un langage fleuri. Mais peu à peu, son caractère est mis à l'épreuve, et, influencé par les héros, il commence à évoluer. L'histoire est un classique, mais il est étonnant de constater à quel point l'expérience de lecture change simplement en changeant de protagoniste. Nous avons hâte de voir comment Tarte s'adaptera au monde de la magie. C'est intéressant. Tarte est tellement insupportable (vu que c'est le but, c'est VRAIMENT réussi) que c'est difficile de s'attacher à lui, et il faut espérer qu'il va vite changer de comportement vis-à-vis des autres. Les graphismes sont magnifiques et l'intrigue se dévoile avec soin, ce qui la rend très satisfaisante.

VERDICT
Un récit initiatique après une défaite servant de tremplin à l'ennemi. Le protagoniste, cependant, est fort à sa manière. L'expérience de lecture rappelle quelque peu celle de Seven Deadly Sins. Les combats ont des similitudes.

Date de parution : 04 Février 2026
Editions : Glenat Manga
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